Đạo diễn 'Mad Men' mất ở tuổi 54

MỹLynn Shelton - nữ làm phim người Mỹ - mất ở tuổi 54 do chứng rối loạn về máu.

Theo Guardian, cô qua đời ngày 15/5 ở Los Angeles do một bệnh lạ về máu, sau vài ngày sức khỏe suy yếu. Một tuần trước đó, Shelton vẫn thông báo đang đồng biên kịch một phim tâm lý.

Lynn Shelton sinh ngày 27/8/1965 ở Ohio nhưng lớn lên ở Seattle (Mỹ), được xem là nhà làm phim độc lập hàng đầu của Mỹ. Hollywood Reporter gọi Shelton là gương mặt nổi bật của làng nghệ thuật ở thành phố Seattle. Các phim của cô có diễn xuất tự nhiên, phần thoại nhiều tính ngẫu hứng và phản ánh những mối quan hệ thân thiết.

Lynn Shelton ở LHP Sundance (Mỹ) năm 2014. Ảnh: Invision.

Cô chia sẻ mình chịu ảnh hưởng của các bậc thầy điện ảnh như Claire Denis, Woody Allen và Ingmar Bergman. Shelton là nhiếp ảnh gia, người dựng phim trước khi theo đuổi việc đạo diễn ở tuổi ngoài 30. Cô từng đạo diễn một tập của series nổi tiếng Mad Men, xoay quanh một người đàn ông làm trong ngành quảng cáo.

Ở mảng điện ảnh, một số tác phẩm nổi tiếng của Shelton là We Go Way Back (2006), My Effortless Brilliance (2008), Humpday (2009) và Your Sister's Sister (2011). Trong đó, My Effortless Brilliance mang về cho cô danh hiệu đạo diễn triển vọng ở giải Tinh thần Độc lập. Còn Humpday giành giải đặc biệt của ban giám khảo (Grand Jury Prize) ở LHP Sundance (Mỹ). Dự án cuối cùng cô đạo diễn là series Little Fires Everywhere, phát sóng từ tháng 3.

Trailer phim "Humpday" Trailer phim "Humpday".

Reese Witherspoon, Kerry Washington, Liz Tigelaar - các diễn viên Little Fires Everywhere - cùng chia buồn: "Thật khó tin khi một người đầy sức sống, sống với đam mê mãnh liệt, lại ra đi đột ngột như vậy. Tài năng không thể phủ nhận cùng tinh thần táo bạo, độc đáo của Shelton sánh ngang với trái tim nhân hậu, thành thật của cô". Nữ đạo diễn Ava DuVernay viết trên trang cá nhân: "Hãy yên nghỉ, người đẹp. Cảm ơn vì những bộ phim và lòng tốt của cô".

Lynn Shelton công bố là người song tính vào năm 2012. Cô kết hôn với tài tử Kevin Seal năm 2011, ly dị năm 2019, có một con trai.

Ân Nguyễn (theo Hollywood Reporter, Guardian)