Đạo diễn Bảo Nguyễn làm giám khảo liên hoan phim tại Mỹ

Bảo Nguyễn - đạo diễn phim tài liệu về bức ảnh "Em bé Napalm" - là một trong ba giám khảo của hạng mục Phim tài liệu quốc tế ở Liên hoan phim Sundance 2026.

Hôm 13/1, Viện Sundance công bố danh sách ban giám khảo năm nay, trong đó có sự góp mặt của đạo diễn gốc Việt Bảo Nguyễn ở hạng mục Phim tài liệu quốc tế (World Cinema Documentary Competition). Năm ngoái, tác phẩm The Stringer - xoay quanh theo cuộc điều tra tác quyền bức ảnh Em bé Napalm - của Bảo Nguyễn công chiếu tại Liên hoan phim Sundance, nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Hai phim khác của anh - Be Water, The Greatest Night in Pop - cũng ra mắt tại đây.

Đạo diễn Bảo Nguyễn, tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học New York và thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành Phim tài liệu tại The School of Visual Arts, New York (Mỹ). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bảo Nguyễn nói cảm thấy vinh dự khi được mời tham gia chấm giải. Theo đạo diễn, sự kiện là nơi anh gặp gỡ nhiều cộng sự làm phim, tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo. Đạo diễn cho rằng hạng mục Phim tài liệu quốc tế (World Cinema Documentary Competition) một trong những mảng quan trọng nhất của Sundance, phản ánh những tiếng nói từ khắp thế giới. "Tôi rất mong chờ những bất ngờ mà các nhà làm phim mang lại", anh cho biết.

Bảo Nguyễn ghi dấu ấn với các tác phẩm chủ đề bản sắc, văn hóa, từng công chiếu tại các liên hoan lớn như Sundance, Tribeca và phát sóng trên HBO, PBS, ESPN và Netflix. Phim tài liệu đầu tay Live from New York! (2015) về lịch sử chương trình Saturday Night Live công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Tribeca. Dự án về Lý Tiểu Long Be Water (2020) nhận đề cử hạng mục Thành tựu nghiên cứu: Phim tài liệu tại Emmy 2021. Tháng 7/2024, The Greatest Night in Pop của anh được ba đề cử Emmy, trong đó có Phim tài liệu xuất sắc.

Trailer phim tài liệu 'The Stringer' Trailer phim tài liệu "The Stringer" của Bảo Nguyễn. Video: Netflix

Tham gia chấm giải Phim tài liệu quốc tế còn có nhà sản xuất Toni Kamau và Kirsten Schaffer - giám đốc điều hành tổ chức Women in Film. Trên website, ông Eugene Hernandez - giám đốc Liên hoan phim Sundance - cho biết được tuyển chọn dựa trên sự đa dạng về xuất thân, kinh nghiệm và quan điểm sáng tạo, qua đó phản ánh tinh thần đổi mới, ủng hộ các dự án độc lập mà sự kiện theo đuổi trong hơn 40 năm qua.

Sundance do tài tử Robert Redford và các cộng sự thành lập năm 1978, được xem là liên hoan phim độc lập lớn nhất ở Mỹ, đồng thời là liên hoan phim lớn đầu tiên trong năm. Sự kiện tổ chức thường niên tại Park City, Utah, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh độc lập của Mỹ và quốc tế. Một số tác phẩm nổi bật ở sự kiện này sau đó trở thành ứng viên ở các giải thưởng điện ảnh lớn như Get Out, Call Me by Your Name, Reservoir Dogs và Manchester by the Sea.

Liên hoan phim năm nay có sự góp mặt của hơn 90 phim điện ảnh và 50 phim ngắn, sẽ diễn ra từ ngày 22/1 đến 1/2 tại Park City và Salt Lake City (bang Utah). Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 30/1 ở nhà hát The Ray Theatre, với Grand Jury Prize là giải cao nhất do ban giám khảo bình chọn. Từ năm 2027, Sundance rời Utah để chuyển đến Boulder, bang Colorado.

Quế Chi