Danone Việt Nam tặng 90.000 hộp sữa nước cho trẻ vùng bão lũ

Danone Việt Nam hỗ trợ dinh dưỡng, góp phần chăm sóc sức khỏe trẻ em tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Công ty TNHH Danone Việt Nam (thuộc Tập đoàn Danone - Pháp) triển khai hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng, trao tặng 90.000 hộp sữa nước (tương đương một tỷ đồng) thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM. Hoạt động nhằm hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em vùng bão lũ trong giai đoạn tái thiết sau thiên tai.

Đại diện Danone Việt Nam trao tặng 90.000 hộp sữa nước thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để hỗ trợ trẻ em vùng bão lũ. Ảnh: Danone Việt Nam

Trong đợt hỗ trợ lần này, sản phẩm sữa nước được lựa chọn như một giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho các em. Đây là dòng sữa nước uống liền, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm trong điều kiện vận chuyển và sử dụng nhanh. Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ bổ sung năng lượng và vi chất cần thiết, góp phần chăm sóc sức khỏe và tăng cường đề kháng cho các em trong giai đoạn khó khăn.

Chia sẻ về hoạt động này, bà Trần Thị Hoàng Thư - Tổng giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam cho biết phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội là hai yếu tố không thể tách rời. Trước những thử thách mà đồng bào miền Trung đang đối mặt, doanh nghiệp mong muốn được sẻ chia gánh nặng ấy. Đây cũng là cơ hội để Danone Việt Nam thực hiện sứ mệnh "mang lại sức khỏe thông qua thực phẩm cho càng nhiều người càng tốt" của tập đoàn.

"Việc lựa chọn sản phẩm sữa nước cho đợt cứu trợ này xuất phát từ sự thấu hiểu thực tế: một giải pháp dinh dưỡng uống liền, không cần nước nóng hay pha chế phức tạp là thực sự cần thiết trong tình hình thiếu thốn sau bão lũ", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Bà Trần Thị Hoàng Thư - Tổng giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam. Ảnh: Danone Việt Nam

Trước đó, từ ngày 5 đến 7/12, Danone Việt Nam tổ chức sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" lan tỏa thông điệp "Dưỡng chất đồng hành – Phi thường cất bước" thông qua những cam kết và hành động thiết thực. Điều này khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đưa giải pháp dinh dưỡng khoa học đến gần hơn với trẻ em Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực cần hỗ trợ.

Sự kiện đồng thời đánh dấu bước chuyển mình của doanh nghiệp khi giới thiệu hệ sinh thái dinh dưỡng khoa học toàn diện của Aptamil, tái khẳng định cam kết cung cấp dưỡng chất tối ưu cho sự phát triển của trẻ. Kế thừa hơn 100 năm di sản dinh dưỡng và tầm nhìn "Một hành tinh. Một sức khỏe", Danone Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững, song hành cùng trẻ em Việt Nam, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải My