Danh thiếp năm 1979 của Steve Jobs được đem đấu giá

Danh thiếp cũ của cố CEO Apple có giá thầu khởi điểm 300 USD và được dự đoán bán với con số cao gấp nhiều lần.

Danh thiếp năm 1979 của Steve Jobs. Ảnh: Appleinsider

Theo Appleinsider, Alfred DiBlasi, một youtuber là người sở hữu tấm danh thiếp do ông nhận được từ một người bạn vào năm 1980. Nó được bảo quản trong túi nhựa và cất trong kho sau nhiều năm với tình trạng còn khá tốt. Tấm danh thiếp có từ năm 1979 ghi chức danh của Steve Jobs là Phó chủ tịch điều hành công ty.

Phiên đấu giá dự kiến sẽ bắt đầu từ giữa tháng 2 và kết thúc vào ngày 17/3. Đơn vị tổ chức là RR Auction với hình thức trực tuyến.

Apple Computer Company được thành lập tháng 4/1976 bởi Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne. Tuy nhiên, đến tháng 1/1977, Ronald Wayne dừng hợp tác, Steve Jobs và Steve Wozniak đồng sáng lập Apple Computer, Inc - công ty in trên danh thiếp đang được đấu giá. Địa chỉ 20863 Stevens creek blvd, Cupertino (Mỹ) được chọn làm trụ sở từ năm 1978 và tới 1979, tấm danh thiếp trên được in cho cố CEO, Steve Jobs.

Những kỷ vật liên quan đến Apple thường được bán ra với số tiền rất lớn. Các nhà sưu tập sẽ đẩy số tiền lên hàng trăm nghìn tùy thuộc vào tình trạng của món đồ, mức độ hiếm và tầm quan trọng của nó.

Trước đó, máy tính Apple-I được bán với giá 500.000 USD sau khi được chào giá khởi điểm là 200.000 USD. Đơn xin việc của Steve Jobs cũng được định giá 175.000 USD và thậm chí còn mở thầu phiên bản NFT vào cuối năm 2021. RR Auction cũng từng bán bản vẽ mạch Apple II của Steve Wozniak với giá 630.000 USD trong năm 2020.

Hoài Anh