Gần 90 trường tư ở Hà Nội tuyển sinh lớp 10 bằng học bạ

Hà NộiCả 89 trường THPT tư thục đều xét học bạ để tuyển lớp 10, trong đó hơn một nửa dùng thêm điểm thi của Sở Giáo dục.

Hiện, Hà Nội có khoảng 100 trường THPT tư thục. Trong số này, 89 trường đã được phê duyệt chỉ tiêu tuyển lớp 10 năm học 2026-2027, theo công bố ngày 14/4 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, các trường tuyển 34.000 học sinh lớp 10, tất cả đều xét học bạ. Trong đó, 55 trường dùng thêm kết quả thi lớp 10 công lập của thành phố. Một số trường dùng kết quả học bạ như điều kiện sơ tuyển, yêu cầu học sinh làm thêm bài đánh giá năng lực hoặc phỏng vấn riêng, như Newton, Vinschool, Olympia...

Danh sách trường tư và chất lượng cao tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm nay, 147.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 78.300, tương đương 55%.

Các trường THPT tư thục sẽ nhận hồ sơ của học sinh từ ngày 20/4 đến 27/6. Sở lưu ý nhóm này phải công khai học phí và các khoản thu của cả năm học, không được thu sai quy định.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Thanh Hằng