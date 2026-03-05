Gần 40 trường xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội

Số trường sử dụng điểm thi đánh giá năng lực SPT của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển đầu vào tăng 13 so với năm ngoái, trong đó có thêm trường Y.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 5/3 công bố danh sách 38 đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT để tuyển sinh năm 2026. So với năm ngoái, số này tăng 13, gồm nhiều trường khối kỹ thuật, y dược, thay vì chỉ khối đào tạo giáo viên như những năm trước.

Như ở khối Y Dược, có ba trường sử dụng kết quả SPT là Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Y khoa Tokyo và Y Dược Thái Bình. Trong đó, Y Dược Thái Bình đã xét từ những năm trước, còn lại là lần đầu.

Với khối kỹ thuật - công nghệ, một số đơn vị mới xét điểm SPT trong năm nay như Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Công nghệ Đông Á.

Ngược lại, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ dùng kết quả kỳ thi này do trường tự tổ chức kỳ thi riêng.

Lịch thi đánh giá năng lực SPT năm 2026

Danh sách 38 đại học dùng điểm kỳ thi đánh giá năng lực SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026:

TT Trường Miền Bắc 1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 3 Học viện Quản lý giáo dục 4 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 5 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 6 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 7 Học viện Kỹ thuật mật mã 8 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 9 Truờng Đại học Công nghệ Đông Á 10 Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 11 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 12 Trường Đại học Y khoa Tokyo 13 Học viện Chính sách và Phát triển 14 Học viện Phụ nữ Việt Nam 15 Trường Đại học Công đoàn 16 Học viện Dân tộc 17 Trường Đại học Phenikaa 18 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 19 Trường Đại học Thăng Long 20 Trường Đại học Hải Phòng 21 Trường Đại học Hoa Lư 22 Trường Đại học Tây Bắc 23 Trường Đại học Thái Bình 24 Đại học Hạ Long Miền Trung 25 Truoừng Đại học Sư phạm, Đại học Huế 26 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 27 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 28 Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 29 Trường Đại học Vinh 30 Trường Đại học Quy Nhơn 31 Trường Đại học Hồng Đức 32 Trường Đại học Khánh Hòa 33 Trường Đại học Quang Trung 34 Trường Đại học Tây Nguyên Miền Nam 35 Trường Đại học Sư phạm TP HCM 36 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 37 Trường Đại học Thủ Dầu Một 38 Trường Đại học Tiền Giang

Kỳ thi đánh giá năng lực được trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lần đầu năm 2022 với khoảng 2.400 thí sinh. Đến năm ngoái, có gần 17.500 thí sinh tham dự.

Năm nay, kỳ thi SPT được tổ chức hai đợt, vào ngày 23-24/5 và 30-31/5. Địa điểm thi dự kiến tại Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai. Thí sinh đăng ký thi 3-7 môn trong số các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Lệ phí thi mỗi môn là 250.000 đồng.

Điểm thi được công bố trước 15/6.

Thí sinh xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm