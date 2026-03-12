22 chứng chỉ được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh có IELTS 4.0 cùng 21 loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn tương đương bậc 3/6 trở lên sẽ được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT.

Nội dung nằm trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 11/3. So với các năm trước, danh sách này tăng hai.

Cụ thể, lần đầu tiên Bộ miễn thi môn Ngoại ngữ cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK đạt cấp độ 3. Bộ cũng bổ sung chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT) 43 điểm vào danh sách này.

Lý do là hai chứng chỉ này mới được Bộ công nhận tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Như năm ngoái, thí sinh chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT chứ không được tính thành 10 điểm. Thí sinh vẫn cần dự thi nếu muốn đăng ký vào đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp ở các tổ hợp có môn Ngoại ngữ.

Danh sách 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hai tuần so với các năm trước. Mỗi năm, khoảng một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, hơn 50% trúng tuyển đại học bằng điểm này.

Bộ cho biết sẽ đưa ra các mốc thời gian cụ thể trong tháng này. Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 được giữ ổn định về cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa như năm 2025, nên Bộ không công bố đề minh họa.

Hàng năm, có hàng chục nghìn thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Như năm 2024, số này là gần 67.000. Tuy nhiên từ năm ngoái, số này giảm mạnh ở nhiều địa phương do Ngoại ngữ trở thành môn thi tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ không công bố số liệu toàn quốc.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm