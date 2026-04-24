6 đại học Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng châu Á

11 trường đại học của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng châu Á năm 2026 của THE, tăng 2 so với năm ngoái, nhưng hầu hết tụt hạng.

Tổ chức Times Higher Education (THE) ngày 23/4 công bố xếp hạng đại học châu Á năm 2026.

Việt Nam có 11 đại diện, trong đó Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Nguyễn Tất Thành lần đầu góp mặt, lần lượt ở vị trí 501-600 và 801+.

Dù số trường tăng, 6 trên 9 gương mặt cũ của năm ngoái tụt hạng. Đại học Kinh tế TP HCM tiếp tục dẫn đầu, nhưng rơi từ thứ 136 năm ngoái xuống 184 năm nay.

Ba trường còn lại, gồm Duy Tân, Y Hà Nội và Quốc gia TP HCM không thay đổi thứ hạng.

Xếp hạng của các đại học tại Việt Nam so với châu Á như sau:

Trường Thứ hạng 2025 Thứ hạng 2026 Đại học Kinh tế TP HCM 136 184 Đại học Tôn Đức Thắng 201-250 251-300 Đại học Duy Tân 251-300 251-300 Đại học Y Hà Nội 401-500 401-500 Đại học Nguyễn Tất Thành - 501-600 Đại học Bách khoa Hà Nội 501-600 601-800 Đại học Mở TP HCM 501-600 601-800 Đại học Quốc gia Hà Nội 501-600 601-800 Đại học Quốc gia TP HCM 601+ 601-800 Đại học Huế 601+ 801+ Đại học Đà Nẵng - 801+

THE là một trong ba bảng xếp hạng đại học có quy mô lớn nhất thế giới, bên cạnh QS và Shanghai Ranking.

Các đại học được chấm điểm theo 18 tiêu chí, phân thành 5 nhóm: chất lượng nghiên cứu (30%), môi trường nghiên cứu (28%), giảng dạy (24,5%), thu nhập từ chuyển giao tri thức và khả năng thu hút tài trợ (10%), triển vọng quốc tế (7,5%). Số tiêu chí và tỷ trọng tương tự năm ngoái.

Trong các trường ở Việt Nam, Đại học Kinh tế TP HCM đứng đầu về chất lượng nghiên cứu, đạt hơn 88/100 điểm. Đại học Y Hà Nội tiếp tục có chất lượng giảng dạy vượt trội so với các trường, hơn 38/100 điểm.

Bảng xếp hạng đại học châu Á năm nay có 929 trường, từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc đứng nhất và nhì năm thứ 7 liên tiếp. Nước này cũng thống trị top 10, chiếm 7 vị trí, trong khi Singapore có hai đại diện và Nhật Bản có một.

Đây là năm đầu tiên một đại học của Yemen được xếp hạng, cũng là lần đầu Malaysia có trường lọt top 40 và tăng gấp đôi số đại diện trong top 100 so với năm ngoái.

Cơ sở Đại học Kinh tế TP HCM tại Bình Chánh, TP HCM.

Khánh Linh