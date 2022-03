Đánh nữ sinh chấn động não

Hà TĩnhChủ tiệm tạp hóa Thái Văn Tình bị khởi tố vì đánh nữ sinh lớp 10 nhập viện, do hiểu nhầm em này khi cùng bạn tới mua hàng.

Ông Tình, 39 tuổi, trú xã Lâm Trung Thủy, bị khởi tố bị can, cấm đi khởi nơi cư trú về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự, Công an huyện Đức Thọ cho biết tối 25/3.

Theo điều tra, chiều 16/1, nữ sinh lớp 10 cùng bạn đi xe đạp điện đến cửa hàng tạp hóa của ông Tình mua hai chiếc kim khâu về may vá. Khi người bạn vào giao dịch, ông Tình nói: "Không bán lẻ từng chiếc kim, chỉ bán nguyên hộp".

Khi người bạn ra kể lại sự việc, nữ sinh liền nói: "Mày mua nhiều làm gì, về để khâu miệng à". Cả hai lái xe đạp điện chở nhau đi về. Nhà chức trách cáo buộc, ông Tình sau đó chạy từ trong cửa hàng ra đuổi theo, kéo ngã hai em xuống đường, đánh và giẫm đạp liên tiếp vào người nữ sinh lớp 10 rồi bỏ đi.

Nạn nhân được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị trong tình trạng hoảng loạn, chấn thương ở vùng đầu và lưng. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn động não, tổn hại sức khỏe 6%.

Nữ sinh điều trị vài tuần rồi xuất viện. Gần đây khi đi học em bị co giật, nôn mửa, tâm lý bất an, gia đình đã đưa ra bệnh viện ở Nghệ An theo dõi.

Nhận đơn tố cáo của gia đình bị hại, Công an huyện Đức Thọ điều tra. Cảnh sát cho hay, dù kết quả giám định thương tật của nạn nhân dưới 11%, hành vi của ông Tình là nguy hiểm, gây bức xúc, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Ông Tình khai do hiểu nhầm lời nói, nghĩ rằng nữ sinh lớp 10 khuyên bạn không nên mua kim khâu tại cửa hàng của mình nên bức xúc rồi tấn công.

Đức Hùng