Đánh nhau sau va chạm giao thông, 4 người bị bắt

Lâm ĐồngBốn người đi ôtô và xe máy đã dùng hung khí đánh nhau, sau va chạm giao thông ở xã miền núi Đông Giang.

Công an xã Đông Giang bắt tạm giam Trần Công Bùi, Hoàng Văn Võ, Cao Văn Cai, Hoàng Văn Nối (30-41 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng, ngày 20/3.

Bốn bị can bị Công an xã Đông Giang bắt tạm giam, ngày 20/3. Ảnh: Chi Yêng

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/10/2025, Trần Công Bùi (trú xã Bảo Lâm 3) cùng 5 người khác đi ôtô qua khu vực thôn 3, xã Đông Giang. Lúc này, xe của Bùi xảy ra va chạm với môtô do Hoàng Văn Võ (trú xã Đông Giang) điều khiển, chở theo Cao Văn Cai.

Sau va chạm, bốn người trong hai nhóm tụ tập trên đường, dùng hung khí nguy hiểm rượt đuổi, tấn công nhau, làm náo loạn khu vực, gây mất an ninh trật tự ở xã vùng cao.

Nhận tin báo, công an xã đến hiện trường xác minh, xác định dấu hiệu tội phạm của những người liên quan.

Theo Công an xã Đông Giang, việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tư Huynh