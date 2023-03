Dành cho nhau sự tử tế và chân thành anh nhé

Gửi anh - người đồng hành với em trên đường đời trong tương lai.

Em sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại thành Sài Gòn, cuộc sống hiện tại khá ổn, vui vẻ và bình an nhưng nhiều khi em vẫn cần bờ vai để dựa vào, tìm sự vỗ về yêu thương. Là cô gái làm văn phòng, đã bước vào tuổi 36 nhưng em được nhận xét là còn rất trẻ so với tuổi. Có thể do em hay cười, dáng người nhỏ nhắn và thường xuyên tập yoga, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dành thời gian để chăm sóc bản thân. Nếu anh cũng tập hay chơi môn thể thao nào đó càng tốt. Hai ta cùng nhau rèn luyện, giữ gìn sức khỏe.

Tính em khá tự lập, từ việc nhà đến việc công ty nhưng cũng rất nhẹ nhàng và tình cảm. Đối với em, hôn nhân là sống với nhau cả con đường dài, cần cảm thông, chia sẻ, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Những xung đột, mâu thuẫn, cãi vã là không thể tránh khỏi. Hãy cho nhau thời gian để tìm hiểu bằng sự tử tế và chân thành, anh nhé.

Vì tuổi em nay là 36 nên mong độ tuổi của anh từ 36 trở lên và không hơn em quá 10 tuổi, chênh lệch tuổi tác nhiều quá sẽ dễ dẫn tới việc xung đột quan niệm sống do khoảng cách thế hệ. Anh có thể từng lập gia đình nhưng mong chưa có con, công việc ổn định, sống và làm việc ở TP HCM, là người có trách nhiệm, nghiêm túc, tử tế, biết yêu thương gia đình.

Nếu thư này chạm đến anh, hãy viết thư cho em nhé.

