Đánh bom ở chợ Baghdad, IS nhận trách nhiệm

IraqIS nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát tại khu chợ đông đúc ở Baghdad trước lễ Eid khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm nay tuyên bố kẻ đánh bom tự sát là Abu Hamza al-Iraqi đã kích nổ đai bom ngay giữa đám đông ở Sadr City, ngoại ô phía đông Baghdad hôm 19/7, khiến hơn 30 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương.

Đây là một trong những vụ tấn công thảm khốc nhất tại Baghdad trong những năm gần đây. Các mảnh thi thể nằm rải rác khắp khu chợ Woheilat, nơi tấp nập người mua đồ ăn trước lễ Eid al-Adha đánh dấu kết thúc tháng ăn kiêng Ramadan của người Hồi giáo.

Đánh bom đẫm máu ở khu chợ Baghdad, IS nhận trách nhiệm Người dân hoảng loạn tháo chạy ở chợ Woheilat trong vụ đánh bom liều chết hôm 19/7. Video: Twitter/Insider.

Tổng thống Iraq Barham Salih gọi vụ đánh bom là "tội ác tày trời", gửi lời chia buồn tới người dân. "Chúng đang nhằm mục tiêu vào dân thường ở Sadr City vào đêm trước lễ Eid", Salih chỉ trích trên Twitter. "Chúng không cho phép người ta hân hoan, dù chỉ trong chốc lát".

Trong số những người thiệt mạng có 8 phụ nữ và 7 trẻ em. Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm nay xác nhận có trẻ em thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công. "Cuộc tấn công kinh hoàng ngay trước lễ Eid al-Adha là lời nhắc nhở khủng khiếp về bạo lực mà trẻ em Iraq đang đối mặt", UNICEF cảnh báo.

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân la hét hoảng sợ, nạn nhân người đầy máu tại khu chợ. Vụ nổ mạnh tới mức xé toạc mái một số quầy hàng. "Cuộc tấn công khủng bố sử dụng IED (thiết bị nổ tự chế) tại chợ Woheilat ở Sadr City, đông Baghdad, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương", Bộ Nội vụ Iraq cho biết.

Sở Chỉ huy Hành động Baghdad, cơ quan an ninh chung của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng, tuyên bố mở điều tra. Lực lượng cảnh sát và pháp y đang thu thập chứng cứ và manh mối. Thủ tướng Mustafa al-Kadhemi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức lãnh đạo an ninh và quân sự.

Hồi tháng một, IS cũng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát kép khiến 32 người thiệt mạng, cũng tại một khu chợ đông đúc ở Baghdad. Đó là vụ tấn công chết chóc nhất thành phố trong ba năm.

Cuộc tấn công đẫm máu hôm 19/7 gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Iraq. "Chủ nghĩa khủng bố và sự thất bại của chính phủ tiếp tục cướp đi mạng sống của người dân quê tôi", Alaa Sattar, một nhà hoạt động trẻ, viết trên Twitter. "Giới chức không làm gì ngoài để lại lời chia buồn và một ủy ban điều tra rỗng hoác".

"Cứ mỗi mùa Eid lại xảy ra một thảm kịch ở Baghdad. Không thể ăn mừng như những nơi khác trên thế giới", một người khác viết.

Lực lượng an ninh Iraq kiểm tra thiệt hại ở khu chợ sau vụ đánh bom ngày 19/7. Ảnh: AFP.

Iraq tuyên bố đánh bại IS cuối năm 2017, sau cuộc chiến khốc liệt dài ba năm. Tuy nhiên, dư đảng của IS vẫn tiếp tục hoạt động tại các vùng sa mạc và núi, thường nhằm vào lực lượng an ninh hoặc cơ sở hạ tầng của nhà nước, gây thương vong thấp.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ chiến dịch chống IS của Iraq đã rút quân đáng kể trong năm qua, với lý do năng lực của Iraq đã mạnh hơn. Hiện còn 2.500 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq, giảm so với 5.200 quân một năm trước. Họ chịu trách nhiệm huấn luyện, cung cấp máy bay giám sát không người lái, thực hiện không kích, trong khi các lực lượng an ninh Iraq đảm bảo an ninh trong khu vực đô thị.

Hồng Hạnh (Theo AFP)