Đảng Cộng hòa giành 15 ghế Hạ viện của đảng Dân chủ

Đảng Cộng hòa giành 15 ghế của đảng Dân chủ ở Hạ viện

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, đảng Cộng hòa giành 15 ghế Hạ viện từng do đảng Dân chủ kiểm soát, gồm ba ghế ở bang Florida, 4 ghế ở bang New York và mỗi ghế ở các bang Texas, Georgia, Arizona, Tennessee, Virginia, New Jersey, Michigan và Wisconsin.

Đảng Dân chủ giành được 4 ghế từng thuộc phía Cộng hòa ở Hạ viện, ở các bang Ohio, Illinois, Bắc Carolina và Michigan.

Với kết quả này, đảng Cộng hòa hiện giành được 207 ghế nghị sĩ, còn đảng Dân chủ là 187 ghế. Một đảng cần tối thiểu 218 ghế để kiểm soát Hạ viện Mỹ.

Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa đang dẫn trước với 49 ghế và đảng Dân chủ được 48 ghế. Đảng Cộng hòa cần ít nhất 51 ghế thượng nghị sĩ để giành thế đa số tại Thượng viện, trong khi đảng Dân chủ chỉ cần bảo toàn 50 ghế là có thể kiểm soát cơ quan này, nhờ lá phiếu quyết định của Phó tổng thống Kamala Harris, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện.

Hiện còn ba bang chưa công bố kết quả bầu Thượng viện là Georgia, Nevada và Arizona. Tại Nevada, ứng viên Cộng hòa đang dẫn trước và tại Arizona, ứng viên Dân chủ đang vượt đối thủ với tỷ lệ khoảng 5% phiếu bầu.

Ứng viên Cộng hòa Marc Molinaro, người được dự báo chiến thắng ở khu vực bầu cử số 19 của bang New York, vẫy chào người ủng hộ tại trụ sở bầu cử ở Binghamton, New York ngày 8/11. Ảnh: AP.

Kết quả cuối cùng cuộc đua ở Thượng viện nhiều khả năng sẽ được định đoạt tại Georgia, nơi cả hai ứng viên có thể phải tổ chức thêm vòng bầu cử vì đều không đạt được ngưỡng 50% số phiếu cần thiết để chiến thắng.

Với 99% số phiếu được kiểm đếm hôm 9/11, đại diện đảng Dân chủ Raphael Warnock đang dẫn sít sao trước đối thủ đảng Cộng hòa Herschel Walker, ứng viên được cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ. Tỷ lệ của Warnock và Walker lần lượt là 49,2% và 48,7%, theo CNN.

Bang Georgia yêu cầu các ứng viên phải nhận được đa số phiếu để giành chiến thắng. Nếu không có ứng viên nào đạt được ngưỡng này, hai ứng viên hàng đầu sẽ tham gia cuộc bầu cử bổ sung vào tháng sau. Do Warnock được cho là không thể vượt ngưỡng 50%, một loạt hãng tin Mỹ dự báo Georgia sẽ phải tổ chức thêm vòng bầu cử vào ngày 6/12.