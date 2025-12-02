Dàn xe VinFast tại lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Những chiếc VF 9 phiên bản đặc biệt được sử dụng làm xe tiêu binh, dẫn đầu các lực lượng tại lễ diễu binh, diễu hành ở thủ đô Vientiane, sáng 2/12.

Dàn xe điện VF 9 mui trần xuất hiện trong lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, diễn ra ở quảng trường That Luang, thủ đô Vientiane. Đây là lần đầu tiên mẫu xe Việt Nam được sử dụng trong sự kiện tầm cỡ quốc gia của một nước khác.

Xe điện VinFast VF 9 phiên bản đặc biệt tại sự kiện. Ảnh: Sonemanyla Vilaiphone

Những chiếc VF 9 ở sự kiện này được VinFast tinh chỉnh một số chi tiết theo yêu cầu và tiêu chuẩn của Lào. Xe sơn màu đen và bộ lốp viền trắng. Phần đầu xe, hai bên thân gắn quốc huy, quốc kỳ và cờ. Các chi tiết khác cũng được tinh chỉnh nhằm đảm bảo an toàn, phù hợp tính trang nghiêm của các sự kiện lớn.

Về mặt kỹ thuật, cấu trúc mui trần của chiếc VF 9 được tạo ra nhờ loại bỏ các trụ phía sau, chỉ giữ lại trụ A. Theo hãng, kết cấu mui của VF 9 được xử lý kỹ lưỡng, đảm bảo các vết nối chính xác, có tính thẩm mỹ cao. Nội thất bọc da mới toàn bộ, thiết kế phù hợp với người đứng bên trong. Hệ thống điện được tăng khả năng chống nước, đảm bảo vận hành trong đa dạng điều kiện thời tiết.

Mẫu xe được tinh chỉnh phù hợp cho các sự kiện trọng đại, mang tầm cỡ quốc gia. Ảnh: Sonemanyla Vilaiphone

Trước đó, các dòng xe VinFast từng xuất hiện trong các sự kiện lớn, quy mô quốc gia tại Việt Nam. VF 9 mui trần ở lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9, mừng đại lễ 30/4. VF 8 mui trần xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lạc Hồng 900 LX phục vụ nguyên thủ quốc tế dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam...

Hai chiếc VF 9 mui trần tại lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Ảnh: Sonemanyla Vilaiphone

Thông qua GSM, hai dòng xe điện VinFast VF 3 và VF 5 được bán ra tại thị trường Lào, đồng thời hãng taxi điện Xanh SM đã vận hành tại đây từ cuối năm 2023.

Quang Anh