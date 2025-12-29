Dàn vũ khí giúp tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên sở hữu uy lực răn đe

Tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên dường như mang được hàng loạt tên lửa đạn đạo và hành trình, giúp bảo đảm năng lực răn đe trước các đối thủ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 25/12 cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát quá trình chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa dẫn đường chiến lược. Thông số kỹ thuật và cấu hình vũ khí cụ thể của tàu ngầm không được công bố, song KCNA cho biết nó có lượng giãn nước 8.700 tấn, tương đương các tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia của Mỹ.

Dựa vào hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố, giới phân tích quân sự cho rằng nó có khả năng mang nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa đạn đạo và hành trình.

Điểm nổi bật của tàu ngầm là tháp chỉ huy cao và kéo dài ra phía sau, bao phủ một phần đáng kể mặt trên thân tàu. Teoman Nicanci, nhà phân tích quốc phòng thuộc nhóm nghiên cứu Army Recognition có trụ sở ở Bỉ, cho rằng khu vực này có thể đặt tối đa 10 bệ phóng thẳng đứng dành cho tên lửa đạn đạo và hành trình cỡ lớn.

Các điểm đáng chú ý (khoanh đỏ) trong ảnh tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên công bố hôm 25/12. Ảnh: KCNA

Chưa rõ chiến hạm Triều Tiên sẽ khai hỏa được loại đạn nào. Nghị sĩ Yu Yong-weon, thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, cho rằng nó có thể mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukguksong-6 được Triều Tiên ra mắt hồi năm 2022.

Đây là mẫu SLBM hiện đại nhất của Triều Tiên, có chiều dài khoảng 13,2 m và đường kính 2,2 m. Tên lửa có thể đạt tầm bắn ước tính 4.000-12.000 km, đủ sức bao trùm lục địa Mỹ khi phóng từ lãnh hải Triều Tiên, cũng như mang được 3-4 đầu đạn hạt nhân.

"Ngay cả khi Mỹ có thể vô hiệu hóa lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên mặt đất của Triều Tiên, sự hiện diện của tàu ngầm này sẽ cho phép Bình Nhưỡng khai hỏa SLBM từ những khu vực khó phát hiện và tung đòn trả đũa hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ", ông Yu nói.

Lim Cheol-gyun, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Hàn Quốc, chỉ ra rằng tàu ngầm mới sẽ mang đến sức mạnh răn đe đáng kể cho Bình Nhưỡng "Tàu ngầm hạt nhân mang SLBM tầm xa thế hệ mới của Triều Tiên có thể tấn công mọi mục tiêu ở Thái Bình Dương và bờ tây nước Mỹ ngay khi tiến ra Biển Nhật Bản", ông nói.

Ngoài SLBM, tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên còn có thể triển khai tên lửa hành trình từ cụm bệ phóng thẳng đứng hoặc 6 ống phóng ngư lôi trước mũi.

Triều Tiên lần đầu phóng thử "tên lửa hành trình chiến lược", cụm từ dùng để chỉ tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân, từ tàu ngầm là hồi tháng 3/2023. Hai quả đạn khi đó bay được gần 1.500 km và đánh trúng mục tiêu chỉ định.

"Điều này đồng nghĩa với toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và sân bay Kadena, một trong những căn cứ chủ chốt của Mỹ ở Thái Bình Dương, sẽ nằm trong tầm bắn của tàu ngầm Triều Tiên. Các vụ phóng lửa hành trình khó bị phát hiện hơn tên lửa đạn đạo, giúp Bình Nhưỡng duy trì năng lực trả đũa đáng tin cậy", Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho hay.

Ở bên sườn tàu có cấu trúc nhô ra, kéo dài từ gần mũi đến giữa thân, dường như là nơi chứa hệ thống định vị thủy âm (sonar) bổ trợ cho sonar chính ở mũi. Trên nóc tháp chỉ huy được lắp một số cột thiết bị hiện đại, trong đó dường như có kính tiềm vọng quang - điện tử kiểu mới, thiết bị tác chiến điện tử và liên lạc tích hợp.

Các cụm sonar và thiết bị tác chiến điện tử cho phép tàu ngầm Triều Tiên phát hiện nhiều loại mục tiêu, bảo đảm khả năng ẩn mình và đảm nhiệm cả vai trò hỏa lực lẫn cảm biến trinh sát trong mạng lưới tác chiến. Sự xuất hiện của tàu ngầm như vậy, ngay cả khi nó chỉ hoạt động gần lãnh hải Triều Tiên, cũng sẽ khiến các nước trong khu vực gặp nhiều khó khăn trong kế hoạch phòng thủ.

Tên lửa Pukguksong-5 trong cuộc duyệt binh của Triều Tiên năm 2021. Ảnh: KCNA

"Tàu ngầm này có thể thực hiện cả nhiệm vụ truyền thống và chiến lược, như tuần tra răn đe hạt nhân, tấn công mục tiêu trong khu vực và phong tỏa vùng biển tranh chấp. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phải phân bổ thêm nguồn lực để liên tục giám sát tàu ngầm ở xung quanh bán đảo Triều Tiên, thậm chí có thể là xa hơn nữa", Nicanci cho hay.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng một tàu ngầm hạt nhân đơn lẻ là chưa đủ để tạo thành lực lượng răn đe hạt nhân trên biển đáng tin cậy. Triều Tiên sẽ cần đóng nhiều tàu ngầm hơn, cũng như đào tạo được đội ngũ thủy thủ chuyên môn cao và xây dựng hệ thống hậu cần ổn định.

"Dự án cho thấy nỗ lực của Triều Tiên trong mở rộng năng lực răn đe hạt nhân trên biển. Khi xây dựng kế hoạch an ninh, các nước trong khu vực sẽ cần tính đến kịch bản một tàu ngầm chiến lược mang tên lửa hạt nhân đang ẩn mình ở vùng biển Đông Bắc Á", Nicanci cho hay.

Phạm Giang (Theo Army Recognition, KCNA, AP)