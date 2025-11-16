Dàn sao Việt diện đồ chắp vá catwalk show Cao Minh Tiến

Một chiếc áo khoác cut-out tay phồng lớn, mang dáng dấp của thập niên 1980, được ghép lại từ nhiều mảnh denim. Điểm nhấn là họa tiết rồng thêu và các mảng màu vẽ ngẫu hứng.

Kỹ thuật chắp vá được nhà thiết kế áp dụng xuyên suốt bộ sưu tập để tái cấu trúc cho từng món đồ. Phương pháp này giúp các bộ phận của từng chiếc áo, quần, váy đều được tách rời, trở thành một phiên bản mới. Ví dụ, cạp quần jeans có thể dùng làm đường viền trang trí, ống quần jeans là một phần của ống tay áo.