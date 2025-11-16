Dàn sao Việt diện đồ chắp vá catwalk show Cao Minh Tiến

Show Kẻ mộng du kết lại Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam, tối 15/11. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đảm nhận vị trí vedette trong bộ đầm đuôi cá được ghép từ nhiều mảnh vải vụn đa chất liệu.
Nghệ sĩ Tú Oanh, 57 tuổi, mang giày cao gót 9 cm, trình diễn áo dài đính thổ cẩm và thêu hoa. Trước đó, cô từng catwalk lần đầu ở tuần lễ thời trang năm ngoái.
Nghệ sĩ Kim Xuyến trình diễn thời trang ở tuổi 80. Bà nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ của khán giả khi bước ra sân khấu.
Diễn viên Thanh Hương cũng tham gia trình diễn bộ cánh gồm áo khoác ngắn và váy dây rút lấy cảm hứng từ trang phục dã ngoại.
Ở vị trí mở màn, người mẫu Huỳnh Tú Anh mang đến bộ đầm cut-out, nhấn bằng phần quây ngực làm từ vải thổ cẩm, kết hợp áo khoác chắp vá.
Với bộ sưu tập này, Cao Minh Tiến tiếp tục khai thác yếu tố văn hóa Việt Nam như hội họa sơn mài, tranh ghép vải dân tộc, kỹ thuật thêu đính thủ công và chắp vá. Tuy nhiên, anh biến tấu theo hướng trẻ trung và hiện đại hơn, tạo nên những mảng màu và chất liệu bắt mắt.
Một chiếc áo khoác cut-out tay phồng lớn, mang dáng dấp của thập niên 1980, được ghép lại từ nhiều mảnh denim. Điểm nhấn là họa tiết rồng thêu và các mảng màu vẽ ngẫu hứng.
Kỹ thuật chắp vá được nhà thiết kế áp dụng xuyên suốt bộ sưu tập để tái cấu trúc cho từng món đồ. Phương pháp này giúp các bộ phận của từng chiếc áo, quần, váy đều được tách rời, trở thành một phiên bản mới. Ví dụ, cạp quần jeans có thể dùng làm đường viền trang trí, ống quần jeans là một phần của ống tay áo.
Nghệ thuật chắp vá (patchwork) là kỹ thuật thủ công may vá, trong đó các mảnh vải nhỏ được khâu lại với nhau để tạo thành một tấm vải lớn hơn. Patchwork từng là xu hướng thịnh hành ở thập niên 1930, 1940 khi nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chiến tranh. Ở thập niên 1960, 1970, chắp vá bùng nổ, gắn liền với phong cách hippie, trở thành biểu tượng của tự do, độc đáo. Đến những năm 1990, patchwork mang vẻ hầm hố của thời trang grunge.
Ngoài chắp vá, nhiều thiết kế còn cho thấy kỹ thuật nhuộm màu trên quần jeans ống rộng, tạo hiệu ứng bẩn - mốt hot đang được thế giới và sao Việt ưa chuộng. Cao Minh Tiến kỳ vọng những kiểu quần jeans này được Gen Z đón nhận.
Bộ sưu tập còn có một số thiết kế dành cho nam với áo thun, áo dài in họa tiết hình xăm, áo khoác tái cấu trúc được ghép từ bốn chiếc áo phao. Toàn bộ người mẫu trong show đeo trang sức của người dân tộc, cho thấy sự kết hợp giữa trang phục hiện đại và phụ kiện truyền thống.
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến (phải) và bà Trang Lê - chủ tịch tuần thời trang - chào khán giả ở cuối show.
Cao Minh Tiến, 41 tuổi, là thạc sĩ thời trang, đang giảng dạy tại Khoa thiết kế, Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Các bộ sưu tập của anh được trình diễn ở Tuần lễ thời trang Việt Nam, Đẹp Fashion Runway, Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam.
Ý Ly
Ảnh: Kiếng Cận Team