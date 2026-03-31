Dàn sao Harry Potter bản điện ảnh và truyền hình

Hồi tháng 5/2025, HBO thông báo Dominic McLaughlin (phải) có màn ra mắt trên màn ảnh khi đảm nhận vai cậu bé phù thủy Harry Potter trong phim truyền hình cùng tên. Cậu 12 tuổi, theo học tại Học viện Biểu diễn Scotland, từng tham gia vở kịch Macbeth của Trung tâm Hoàng gia Highland cùng tài tử Ralph Fiennes và Indira Varma.
Trong hơn một thập niên, Daniel Radcliffe là người gắn liền vai diễn này. Theo E! News, anh không tham gia phiên bản làm lại nhưng hào hứng khi câu chuyện về Harry được nối dài. Tháng 11/2025, trên chương trình Good Morning America, Daniel Radcliffe nói đã gửi cho Dominic bức thư cổ vũ cậu bé và êkíp. "Tôi không muốn trở thành bóng ma trong cuộc đời của những đứa trẻ này. Trong thư, tôi chỉ muốn nói: 'Anh hy vọng các em có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả anh", diễn viên cho biết.
Teaser Harry Potter và Hòn đá phù thủy bản truyền hình, dự kiến ra mắt dịp Giáng sinh năm nay. Video: HBO
Loạt phim mới dự kiến phát sóng vào năm 2027. Mỗi phần phim chuyển thể từ truyện của nhà văn J. K. Rowling, theo chân nhân vật chính từ năm học đầu tiên tại trường phù thủy, kết bạn với Ron và Hermione, đến khi đối đầu Chúa tể Voldemort.
Arabella Stanton (phải), 12 tuổi, thủ vai Hermione Granger, bạn thân của Harry và Ron, ham đọc sách. Diễn viên từng xuất hiện trong vở nhạc kịch Matilda: The Musical và Starlight Express.
Trước đó, vai diễn do Emma Watson (trái) đảm nhận, đồng hành hơn 10 năm. Sau này, Emma ghi dấu ấn trong nhiều phim điện ảnh như Noah (2014), Beauty and the Beast (2017). Hiện người đẹp ngừng diễn xuất, theo học ngành Sáng tác Văn học tại Đại học Oxford, Anh. Cô cũng là nhà hoạt động vì môi trường, tham gia các sự kiện chống biến đổi khí hậu và quyền con người. Diễn viên còn cùng em trai - Alex Watson - điều hành một hãng rượu.
Alastair Stout (phải) sẽ đảm nhận vai Ron Weasley, hoàn thành bộ ba nhân vật chính. Nhân vật do Rupert Grint (trái) thủ vai trong loạt phim điện ảnh.
Theo People, từ khi dự án truyền hình chưa được phê duyệt, Grint đã hào hứng với ý tưởng chuyển thể tác phẩm. "Tôi rất muốn thấy Harry Potter được làm thành một series. Tôi đã được chọn để mang nhân vật đó lên màn ảnh, nên việc buông bỏ không dễ dàng. Nhưng theo một cách nào đó, việc làm mới nó cũng rất tốt", anh cho biết trên GQ.
Tháng 4/2025, HBO xác nhận Paapa Essiedu (phải) được chọn vào vai giáo sư môn Độc dược Severus Snape. Trước đó, diễn viên Alan Rickman đảm nhận vai này khi ngoài 50 tuổi, còn Paapa hóa thân nhân vật ở độ tuổi khoảng 30.
Trên các nền tảng như Threads và Instagram, nhiều khán giả cho rằng việc lựa chọn diễn viên da màu đóng vai Snape - vốn được mô tả là người da trắng trong nguyên tác - làm thay đổi hình dung về nhân vật. Tuy nhiên, theo Hindustan Times, một bộ phận người xem ủng hộ lựa chọn của HBO, cho rằng cách tiếp cận khác có thể mang lại góc nhìn mới.
Paapa Essiedu, 36 tuổi, là diễn viên da đen đầu tiên đóng chính vở kịch Hamlet của Shakespeare. Anh có bước đột phá khi vào vai Kwame trong I May Destroy You (2020), được đề cử giải Primetime Emmy và giải thưởng Truyền hình của Viện Hàn lâm Anh.
Trích đoạn Harry Potter nhập học trong phim Harry Potter và hòn đá phù thủy (2001). Video: Warner Bros.
John Lithgow (phải) đảm nhận vai Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts. Nhân vật từng được diễn viên Richard Harris thể hiện trong hai phần đầu, trước khi Michael Gambon (trái) tiếp tục vai diễn ở sáu phần còn lại.
Trong một cuộc phỏng vấn với ScreenRant vào tháng 2/2025, Lithgow cho biết vai diễn sẽ là cột mốc ở giai đoạn cuối sự nghiệp của ông. Tuổi tác là điểm đáng lưu ý khi diễn viên hiện 81 tuổi. Theo kế hoạch sản xuất, mỗi mùa chuyển thể một cuốn sách, và ông sẽ khoảng 88 tuổi khi tác phẩm hoàn thành. Dù vậy, Lithgow cho biết phấn khởi khi làm việc cùng êkíp.
Năm ngoái, nguồn tin của Deadline cho biết diễn viên Janet McTeer (phải) - gây chú ý với vai Hera trong series Kaos của Netflix - vào vai Minerva McGonagall, giáo sư môn Biến hình tại Hogwarts.
Nhân vật Minerva trước đây do diễn viên Maggie Smith thể hiện suốt tám phần, với vai trò là "cánh tay phải" của Dumbledore. Năm 2024, bà Maggie qua đời ở tuổi 90.
Theo People, Janet hiện 65 tuổi, kém hai tuổi so với Smith ở thời điểm bà xuất hiện trong phần đầu. Series đánh dấu sự trở lại của McTeer với HBO sau khi bà tham gia Into the Storm trong vai Clementine - vợ của Winston Churchill, vai diễn từng giúp bà nhận đề cử Emmy. Nghệ sĩ từng được đề cử Oscar với phim Tumbleweeds, đồng thời giành giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn này.
Tháng 3/2025, Deadline đưa tin Nick Frost (phải) đảm nhận vai Rubeus Hagrid - người giữ rừng tại Hogwarts, dẫn dắt Harry trong nhiều tình huống. Nghệ sĩ 54 tuổi, nổi tiếng với các vai hài trong loạt phim Shaun of the Dead, Hot Fuzz và The World's End. Ngoài điện ảnh, anh tham gia đóng truyền hình, viết sách và lồng tiếng cho phim hoạt hình.
Trước đó, nhân vật này do diễn viên người Scotland Robbie Coltrane thể hiện trong tám tập phim điện ảnh. Vai Hagrid giúp Coltrane trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu, được nhiều khán giả yêu thích nhất loạt phim. Ông qua đời do suy đa tạng vào năm 2022 ở tuổi 72, khiến nhiều fan tiếc nuối.
Lox Pratt (phải), 14 tuổi, vào vai Draco Malfoy - nhân vật nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo, đối đầu Harry Potter và hội bạn.
Trong cuộc phỏng vấn với Bustle tháng 4/2025, Tom Felton (trái) - đóng Draco trong tám tập phim điện ảnh - nói ủng hộ bản làm lại. Khi đó, anh muốn có dịp đến phim trường để tạo bất ngờ cho diễn viên mới. "Tôi sẽ tìm cách góp mặt trong phim nếu có thể", anh cho biết.
Cát Tiên
Ảnh: Warner Bros./HBO