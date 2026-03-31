Dàn sao Harry Potter bản điện ảnh và truyền hình

Hồi tháng 5/2025, HBO thông báo Dominic McLaughlin (phải) có màn ra mắt trên màn ảnh khi đảm nhận vai cậu bé phù thủy Harry Potter trong phim truyền hình cùng tên. Cậu 12 tuổi, theo học tại Học viện Biểu diễn Scotland, từng tham gia vở kịch Macbeth của Trung tâm Hoàng gia Highland cùng tài tử Ralph Fiennes và Indira Varma.

Trong hơn một thập niên, Daniel Radcliffe là người gắn liền vai diễn này. Theo E! News, anh không tham gia phiên bản làm lại nhưng hào hứng khi câu chuyện về Harry được nối dài. Tháng 11/2025, trên chương trình Good Morning America, Daniel Radcliffe nói đã gửi cho Dominic bức thư cổ vũ cậu bé và êkíp. "Tôi không muốn trở thành bóng ma trong cuộc đời của những đứa trẻ này. Trong thư, tôi chỉ muốn nói: 'Anh hy vọng các em có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả anh", diễn viên cho biết.