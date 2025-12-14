Dàn sao eSports Việt đối đầu T1

Đội All-Star Vietnam gồm Levi, SofM, Kiaya, Archie, Thầy Giáo Ba sẽ đối đầu 5 thành viên T1 ở showmatch ngày 21/12, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội).

Ban tổ chức sự kiện VPBank presents: T1 in Vietnam - The Promise Fulfilled vừa công bố 5 thành viên kỳ cựu trong đội hình All-Star Vietnam sẽ đấu với T1 - tuyển Liên minh huyền thoại từng 6 lần vô địch thế giới.

Levi (tên thật Đỗ Duy Khánh) - biểu tượng vị trí đi rừng tại GAM Esports - cho biết phấn khích khi có cơ hội tranh tài cùng "Quỷ vương" Faker và Keria, Oner, Doran, Peyz. Giữa tháng 11, anh khiến fan tiếc nuối khi thông báo từ giã thi đấu chuyên nghiệp. "Tôi trở lại không phải vì danh hiệu mà là tình yêu mãnh liệt với Liên minh huyền thoại, tri ân cộng đồng người hâm mộ", anh nói. Suốt sự nghiệp, Levi đoạt 10 chức vô địch VCS và HCV SEA Games 31.

Góp mặt ở sự kiện 21/12, thần rừng" SofM (Lê Quang Duy) - huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Liên minh huyền thoại Việt Nam - viết trên trang cá nhân, anh viết: "Đây là cơ hội để mình được giao lưu, học hỏi và đối đầu những tuyển thủ hàng đầu thế giới ngay trên sân nhà". Ở các diễn đàn thể thao điện tử, fan nói mong chờ màn phối hợp của SofM và Levi.

SofM từng "làm mưa làm gió" tại LPL, giải thể thao điện tử hàng đầu khu vực). Khi mới 15 tuổi, anh vô địch Hành trình huyền thoại 2013; lên ngôi giải Dell Invitational Cup IV 2013, á quân Dell Invitational Cup V 2014. Anh đoạt á quân Coca-Cola Championship Series 2016, á quân CKTG 2020 cùng Suning Esports, hai lần nhận giải á quân VCS mùa xuân, hè 2024 cùng Vikings Esports.

Đội hình All-Star Vietnam đấu T1. Từ trái sang: Kiaya, SofM, Levi, Thầy Giáo Ba và Archie. Ảnh: VPBank

Hai thành viên nổi bật khác là Kiaya (Trần Duy Sang) - chiến thần đường trên và Archie (Muội Mập - Trần Minh Nhựt) - "đại thụ" Liên minh huyền thoại Việt. Archie nói chờ đợi màn tái ngộ Faker, trước đó, anh từng đối đầu T1 (khi đó là SKT) tại MSI 2017.

Thầy Giáo Ba (Phan Tấn Trung) hoàn thiện hoàn thiện đội hình All-Star. Anh được fan ví như "linh hồn của mọi cuộc vui", là gạch nối giữa cộng đồng game thủ và sân khấu lớn.

Theo đại diện ban tổ chức, 5 gương mặt nổi bật ở từng thời kỳ, có vai trò khác nhau, nhưng khi ghép lại thành đội hình, họ đại diện cho sự phát triển của Liên minh huyền thoại nước nhà trong hơn 10 năm.

"Trận đấu tâm điểm tại VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled không đơn thuần là showmatch, mà là ‘hồi ức sống’ về những gì tinh túy nhất của eSports Việt", đại diện ban tổ chức cho hay.

Trận showmatch giữa đội All-Star Vietnam vs T1 diễn ra hôm 21/12, chiếu trên màn hình 500 m2 ở Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC). Ban tổ chức dự kiến đón hàng nghìn người xem trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi online. Ảnh: VPBank

Ngay khi VPBank thông báo đưa T1 - tuyển eSports mạnh nhất hành tinh và biểu tượng của một thế hệ yêu Liên minh huyền thoại - đến Việt Nam tổ chức fan meeting đầu tiên, cộng đồng fan tỏ ra phấn khích, chia sẻ loạt bài viết, bình lập, clip của đội trên các nền tảng, mạng xã hội.

Trên Facebook, Instagram, hàng triệu fan Việt nói háo hức, mong chờ gặp Faker - tuyển thủ có ảnh hưởng nhất lịch sử Liên minh huyền thoại và các thành viên Keria, Oner, Doran, Peyz. Fanpage T1 cũng đăng ảnh, bài viết giới thiệu sự kiện tại Việt Nam.

Trước khi đối đầu T1, hôm 20/12, các tuyển thủ All-Star sẽ thi đấu tại giải Tứ Hùng. Đội trưởng team Rồng Lửa là Levi, Rồng Đất do SofM dẫn dắt, Rồng Gió sẽ do Thầy Giáo Ba đứng đầu và Kiaya là đội trưởng Rồng Nước. Suốt hai ngày diễn ra sự kiện, khán giả có thể xem triển lãm cúp vô địch của T1, hòa mình vào hoạt động cosplay, khu trò chơi, ẩm thực...

Nhờ sức hút của T1, nhiều hạng vé fan meeting bán hết trong vài giờ. Hiện những tấm vé cuối thuộc về hạng Diamond 1 (giá 3,9 triệu đồng) và Diamond 2 (2,8 triệu đồng), fan sẽ nhận quà tặng gồm: áo thun Coolmate bản giới hạn (vé Diamond 1), thư tay từ T1, photocard bo góc đủ đội hình, tote bag, quạt đập cổ vũ.

Hiếu Châu