Dàn sao dự đám cưới Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu

Lễ ăn hỏi và rước dâu theo phong cách truyền thống của Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu hôm 11/11 ở Hà Nội. Video: Linh Chí Lê

Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của cầu thủ hồi tháng 9, nhanh chóng đăng ký kết hôn sau đó. Họ quen nhau năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My.