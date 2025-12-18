Dàn sao chạy bộ tranh vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng

Ezekiel Kipruto Kemboi (Kenya) vừa vô địch VnExpress Marathon Hanoi Midnight cuối tháng 11 với thành tích 2 tiếng 24 phút. Anh là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.
Tuy nhiên, thử thách cho Kipruto lần này không nhỏ. Bởi trong khoảng ba tuần qua, anh liên tục phải di chuyển giữa Hà Nội, TP HCM rồi đến Hải Phòng, khiến thể lực suy giảm. Bằng chứng là ở Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon hôm 7/12, Kipruto về sau hai chân chạy Việt Nam Huỳnh Anh Khôi và Nguyễn Văn Lai.
Hứa Thuận Long - nhà vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng 2023 và 2024, trở lại giải với mục tiêu vô địch lần thứ ba liên tiếp.
Mùa vừa qua, runner TP HCM ít thi đấu, chủ yếu tập luyện tại Đà Lạt để tích lũy nền tảng thể lực trong điều kiện đồi dốc và thời tiết tương đồng mùa đông miền Bắc. Chiến lược này từng phát huy hiệu quả ở các mùa VM Hải Phòng trước.
Thành tích tốt nhất của chân chạy đến từ TP HCM là 2 tiếng 29 phút, lập tại Tokyo Marathon 2024.
Mai Quí Phong (sinh năm 2003) - VĐV tuyển điền kinh Quảng Trị, sẽ tranh tài cự ly 42km VnExpress Marathon Hải Phòng. Phong đến với chạy bộ chuyên nghiệp từ năm 2018, sau khi giành huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình cũ.
Năm 2022, anh đạt thành tích marathon tốt nhất với 2 tiếng 30 phút 22 giây tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, chân chạy này trở lại vào mùa giải 2024. Việc tham dự VM Hải Phòng cho thấy Phong đang hướng tới một mốc thành tích mới.
Trịnh Minh Tâm gây tiếng vang khi về ba VnExpress Marathon Hanoi Midnight cuối tháng trước. Khi ấy, anh phá kỷ lục cá nhân với thông số 2 tiếng 27 phút 34 giây.
Chân chạy Gia Lai chia sẻ mục tiêu "khiêm tốn" ở VM Hải Phòng là dẫn tốc cho "tàu" sub2:30. "Tùy tình hình thể lực và số lượng người muốn hướng đến mốc sub2:30, tôi sẽ cân nhắc lại mục tiêu khi vào cuộc đua", Tâm cho biết
Đào Bá Thành từng đạt PR ở Giải chạy đêm Hà Nội, với 2 tiếng 31 phút 44 giây. Anh cho biết sẽ tiếp tục hướng đến mốc thành tích mới tại VM Hải Phòng. Hiện, nam runner nhắm đến mốc sub2:30 khi thi đấu ở thành phố Cảng.
Phạm Đức Thọ (1982, Bắc Ninh) vừa đạt PR 2 tiếng 31 phút 26 giây tại VnEpxress Marathon Hanoi Midnight. Thời gian qua, chân chạy 43 tuổi liên tiếp phá kỷ lục cá nhân và vươn lên vị trí 21 trong danh sách những chân chạy marathon tốt nhất, theo thống kê của Vietnam's Best Marathon.
Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ chắc chắn là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Kinh nghiệm dày dạn và nền tảng của một VĐV chuyên nghiệp giúp cô không có đối thủ ở nhiều giải đấu thuộc hệ thống VnExpress Marathon.
Hồng Lệ đã 17 lần vô địch các giải thuộc hệ thống VM. Nhưng cuộc đua ở Hải Phòng hứa hẹn không dễ dàng cho cô, khi chịu sự cạnh tranh từ các tuyển thủ đàn em.
Phạm Huỳnh Yến Thư, VĐV tuyển điền kinh Đắk Lắk, hứa hẹn là đối trọng số một với Hồng Lệ. Tại VnExpress Marathon Quy Nhơn hồi tháng Sáu, Yến Thư về nhì, chỉ sau Lệ 8 giây.
Thành tích tốt nhất của Thư ở cự ly marathon là 2 tiếng 53 phút, lập tại giải Tiền Phong Marathon 2025. Tháng 7, Yến Thư từng gây chú ý khi đổ gục vì kiệt sức ngay trước vạch đích VM Đà Nẵng, dù đã rất gần chức vô địch. Sau giải đấu đó, cô trở về đội, phục hồi và tiếp tục tập luyện.
Lê Thị Lam (Hà Tĩnh) là đồng đội của Yến Thư ở Trung tâm thể dục thể thao Đà Nẵng. Thời gian qua, cô ít tham dự các giải cự ly dài, chủ yếu tập trung cho cự ly trung bình.
Nữ runner từng đạt thành tích 2 tiếng 59 phút 10 giây tại VnExpress Marathon Quy Nhơn hồi tháng 6, và gây ít nhiều khó khăn cho đàn chị Hồng Lệ.
Doãn Thị Oanh thường xuyên vô địch 21km ở các giải VnExpress Marathon. Nhưng ở Hải Phòng, cô sẽ thi đấu 42km.
Tại giải marathon Di sản Hà Nội hồi đầu tháng 11, Doãn Oanh đã lập kỷ lục cá nhân 2 tiếng 54 phút 13 giây ở cự ly 42km. Thông số này giúp cô trở thành nữ runner phong trào có thành tích tốt nhất và đứng thứ 16 trong danh sách các chân chạy nữ Việt Nam.
Vũ Khánh Linh về sau Hồng Lệ chỉ vài giây ở Giải chạy đêm Hà Nội tháng trước. Thành tích tốt nhất của Linh là 2 tiếng 56 phút 30 giây. Trong vài tháng qua, chân chạy TP HCM liên tục vượt mốc sub3 và Hải Phòng có thể chứng kiến sự bùng nổ của cô với một PR mới.
Lê Thị Phượng (Đà Nẵng) từng gây bất ngờ khi chạm mốc sub3 ở VM Hải Phòng năm ngoái. Khi ấy, chân chạy sinh năm 2000 đạt thành tích 2 tiếng 59 phút 16 giây.
VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km.
Lan Anh