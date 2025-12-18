Dàn sao chạy bộ tranh vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng

Ezekiel Kipruto Kemboi (Kenya) vừa vô địch VnExpress Marathon Hanoi Midnight cuối tháng 11 với thành tích 2 tiếng 24 phút. Anh là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Tuy nhiên, thử thách cho Kipruto lần này không nhỏ. Bởi trong khoảng ba tuần qua, anh liên tục phải di chuyển giữa Hà Nội, TP HCM rồi đến Hải Phòng, khiến thể lực suy giảm. Bằng chứng là ở Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon hôm 7/12, Kipruto về sau hai chân chạy Việt Nam Huỳnh Anh Khôi và Nguyễn Văn Lai.