Dân quân thân Iran bị nghi ám sát Thủ tướng Iraq

Dân quân thân Tehran có thể đã sử dụng UAV chế tạo ở Iran để thực hiện vụ tấn công dinh thự Thủ tướng Iraq, theo nguồn tin giấu tên.

"Ít nhất một nhóm dân quân do Tehran hậu thuẫn đã tham gia vụ tấn công dinh thự Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi, trong khi các máy bay không người lái (UAV) và chất nổ được chế tạo ở Iran", nguồn tin giấu tên am hiểu các nhóm dân quân tại Iraq cho biết hôm nay.

Phát ngôn viên một nhóm dân quân thân Iran tại Iraq từ chối bình luận về cuộc tấn công hoặc các thủ phạm.

Lực lượng an ninh Iraq bên ngoài Vùng Xanh hôm 8/11. Ảnh: AP.

Hai quan chức an ninh Iraq và ba nguồn tin giấu tên đều nhận định vụ tấn công có sự góp mặt của lực lượng dân quân, nhưng đưa ra đánh giá khác nhau về phe phái trực tiếp tham gia. Giới chức an ninh cho rằng nhóm Kataib Hezbollah và Asaib Ahl al-Haq phối hợp thực hiện đòn tập kích, trong khi các nguồn tin am hiểu lực lượng dân quân cho rằng chỉ có Kataib Hezbollah đứng sau cuộc tấn công.

Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ ám sát hụt.

Ba UAV mang thuốc nổ được sử dụng trong vụ tấn công dinh thự Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi rạng sáng 7/11, trong đó hai chiếc bị lực lượng an ninh bắn hạ, chiếc cuối cùng lao xuống dinh thự làm 6 cận vệ bị thương. Thủ tướng Iraq vẫn an toàn sau vụ tập kích, tuyên bố đã biết rõ những người đứng sau âm mưu ám sát và sẽ sớm đưa họ ra ánh sáng.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa lực lượng an ninh Iraq và các nhóm dân quân người Shiite thân Iran. Các nhóm dân quân thân Iran vài tuần qua tổ chức nhiều cuộc biểu tình gần Vùng Xanh, phản đối kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 10/10, cho rằng có nhiều bất thường trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Sau cuộc bầu cử, các nhóm dân quân người Shiite đã mất đáng kể số ghế trong quốc hội Iraq.

Kataib Hezbollah là một trong nhiều nhóm dân quân được xây dựng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Các nhóm dân quân này thay thế vai trò của quân đội Iraq khi họ rút lui hoàn toàn sau những đợt giao chiến với IS ở thành phố Mosul, miền bắc nước này.

Một số nhóm được đánh giá là có tổ chức tốt và kỷ luật cao, trong khi số khác có xu hướng cực đoan và dễ đổi phe. Chỉ huy các nhóm dân quân từng thừa nhận được Iran hỗ trợ hoạt động. Lực lượng dân quân thân Iran tại Iraq cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và Washington xấu đi.

Vũ Anh (Theo Reuters)