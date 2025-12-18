Dàn nghệ sĩ dự sự kiện ra mắt nền tảng truyền thông 'Sống đẹp'

Sự kiện giới thiệu nền tảng truyền thông dài hạn cho thương hiệu, đây là chiến lược thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng trong việc kiến tạo xã hội "sống trọn vẹn, sống có ý nghĩa và sống đẹp theo cách riêng của mình". Theo đó, sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ có chung mục tiêu này.
Ca sĩ Anh Tú và LyLy mang đến ca khúc Ngày ta có nhau, một bản tình ca nhẹ nhàng về sự hiện diện và đồng hành trong đời sống hôn nhân. Chia sẻ sau phần biểu diễn, hai nghệ sĩ cho rằng thông điệp của ca khúc không nằm ở những khoảnh khắc lớn lao, mà ở giá trị của việc "có nhau" giữa muôn vàn thử thách thường nhật.
Tiếp nối mạch cảm xúc là Vũ Cát Tường với Bên nhau mình là nhà, ca khúc gợi mở khái niệm "ngôi nhà" như một điểm tựa tinh thần, nơi mỗi người được là chính mình. Theo Vũ Cát Tường, sự đồng hành cùng PNJ xuất phát từ sự gặp gỡ về những giá trị bền vững, giản dị và chân thật.
"Tôi đã không biết rằng là tất cả những bước đi mà PNJ đi với Tường hay các nghệ sĩ ở đây cuối cùng là chuẩn bị cho nền tảng 'Sống đẹp'. Tôi rất thích những người làm trước, nói sau, không cố gắng định nghĩa, không cố gắng nói những điều lớn lao. Hôm nay, tôi có mặt ở đây là bởi vì đó là tinh thần 'Sống đẹp'", Vũ Cát Tường chia sẻ thêm.
Khép lại chương trình là Phan Mạnh Quỳnh với Từ bàn tay này, câu chuyện về sự gánh vác thầm lặng và trách nhiệm giữ gìn những giá trị lâu bền.
Ngoài các nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện, trong hơn ba năm qua PNJ đã đồng hành với hơn 16 dự án âm nhạc, sản phẩm để truyền tải tinh thần "Sống đẹp". Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt này, khách tham gia đã được trải nghiệm các hoạt động tương tác. Ngày đầu tiên (ngày 13/12), chương trình có sự góp mặt của JSOL và Quân A.P.
Ca sĩ Quân A.P tham gia và nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng trăm người hâm mộ tại sự kiện.
Trong ngày tiếp theo của sự kiện, Bùi Trường Linh và Juky San tiếp tục góp mặt với những màn trình diễn trẻ trung, với thông điệp tích cực về cuộc sống, tình yêu.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành - Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại PNJ, cho biết trong hơn 37 năm hoạt động, thương hiệu luôn kiên định với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống. Theo ông, trong các hoạt động tiếp thị từ trước đến giờ, PNJ cũng đã lan tỏa những giá trị sống đẹp. Việc ra mắt nền tảng truyền thông "Sống đẹp" là một bước nhấn mạnh để nâng tầm chiến lược hơn.
"Trước đây các hoạt động chủ yếu xuất phát từ phía doanh nghiệp, dù đâu đó cũng có sự hợp tác với nghệ sĩ. Nhưng sự kiện này đánh dấu một bước đi chính thức, khi chúng tôi mong muốn kêu gọi sự đồng hành giữa PNJ với các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo", ông khẳng định.
Để khẳng cho sự cam kết cùng nhau đồng hành, lan tỏa tinh thần "Sống đẹp", PNJ tiến hành nghi thức ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược như YeaH1 Network, Universal Music Việt Nam và Muse Talent Management.
Đại diện thương hiệu chia sẻ thêm, "Sống đẹp" không chỉ là một nền tảng truyền thông, mà còn là lời mời gọi mỗi người sống chậm hơn để lắng nghe, sâu sắc hơn để kết nối và sống tử tế hơn với bản thân lẫn cộng đồng.
"Với PNJ, 'Sống đẹp' không phải khuôn mẫu, mà là lựa chọn bền bỉ, nơi mỗi cá nhân được tự do định nghĩa vẻ đẹp của chính mình", vị đại diện nói.
Phan Nhân
Ảnh: PNJ