Dàn nghệ sĩ dự sự kiện ra mắt nền tảng truyền thông 'Sống đẹp'

Tiếp nối mạch cảm xúc là Vũ Cát Tường với Bên nhau mình là nhà, ca khúc gợi mở khái niệm "ngôi nhà" như một điểm tựa tinh thần, nơi mỗi người được là chính mình. Theo Vũ Cát Tường, sự đồng hành cùng PNJ xuất phát từ sự gặp gỡ về những giá trị bền vững, giản dị và chân thật.

"Tôi đã không biết rằng là tất cả những bước đi mà PNJ đi với Tường hay các nghệ sĩ ở đây cuối cùng là chuẩn bị cho nền tảng 'Sống đẹp'. Tôi rất thích những người làm trước, nói sau, không cố gắng định nghĩa, không cố gắng nói những điều lớn lao. Hôm nay, tôi có mặt ở đây là bởi vì đó là tinh thần 'Sống đẹp'", Vũ Cát Tường chia sẻ thêm.