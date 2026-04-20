Dàn elite chạy thử cung đường VM Green Paradise Cần Giờ

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, diễn ra ngày 1/5, đưa runner qua ba tuyến đường chính: Đại lộ Thời đại nằm trong siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, tuyến Duyên Hải đi qua trục dân cư chính của Cần Giờ và tuyến Rừng Sác xuyên qua rừng ngập mặn.
Trước giải, các runner (từ trái sang) Tuấn Anh, Huyền Trang, Đan Quyết, Lily Đặng và Tô Tấn Tài đã đến khảo sát cung đường.
Di chuyển từ trung tâm TP HCM vào 4h, nhóm runner có mặt ở Đại lộ Thời Đại, khu Vịnh Tiên, thuộc siêu đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha, lúc 6h. Đây là điểm xuất phát của cả bốn cự ly.
Tầm nhìn rộng cùng không gian kề biển thoáng đãng nhanh chóng mang lại sự hưng phấn cho nhóm runner. Họ cười nói khi cùng nhau xuất phát, tận hưởng ánh nắng bình minh trên mặt biển. Nhóm runner bắt đầu với pace 6:00 của một bài chạy nhẹ.
Sải bước trên Đại lộ Thời Đại, runner Đan Quyết ấn tượng với mặt đường bằng phẳng, rộng và thoáng. Theo anh, đây là điểm xuất phát lý tưởng vì VĐV có đủ không gian để vào nhịp chạy, hạn chế tình trạng chen lấn ở những km đầu.
Rời Đại lộ Thời Đại, nhóm runner chạy qua đường Thạnh Thới và một phần Duyên Hải trước khi chinh phục cầu Hà Thanh 2. Từ trên cầu, runner có thể phóng tầm mắt ra hệ thống sông ngòi cùng mảng xanh rộng lớn của Cần Giờ.
Cây cầu này cũng vừa được thảm lại mặt đường, góp phần tối ưu trải nghiệm cho VĐV ở hai cự ly 21 km và 42 km.
Runner Tô Tấn Tài nhận định đây là cây cầu đáng chú ý duy nhất trên lộ trình dài. "Cầu khá thấp và ngắn, nên runner có thể vượt qua tương đối dễ dàng, không mất quá nhiều sức khi lên dốc", anh nói.
Phần thưởng cho nhóm runner sau khi vượt cầu là đoạn đường thẳng ngút tầm mắt của trục Rừng Sác. Đây là đường chính nối trung tâm TP HCM và Cần Giờ, đi qua khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận.
Năm runner tạo thành đội hình chữ V để hướng tới đại lễ 30/4 và 1/5, cũng là một phần tinh thần của giải đấu sắp tới. Bóng của họ hoà với bóng cây đước trên mặt đường, thể hiện thông điệp tìm về thiên nhiên của VnExpress Marathon Vin Paradise Cần Giờ.
Elite Đan Quyết dẫn đầu nhóm runner ở một đoạn của đường Rừng Sác với hai bên đường là rặng đước, hoa kèn hồng và hoa giấy. Runner Lily Đặng cho biết không gian phủ sắc xanh khiến cung đường của giải hoàn toàn khác biệt với các giải khác, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho cô.
Sắc xanh rừng ngập mặn phủ kín hai bên tuyến đường Rừng Sác - lộ trình sẽ chiếm khoảng 1/3 cung đường của giải.
Hải Long
Ảnh: VnExpress Marathon
VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/5, thu hút 5.000 VĐV, kết hợp nhiều hoạt động lễ hội, ẩm thực. Chờ đợi runner là cung đường xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon với lộ trình "xuyên rừng, kề biển".
Giải do báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp cùng Vinhomes Green Paradise tổ chức.
Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870 ha, được quy hoạch theo mô hình siêu đô thị biển quốc tế, sinh thái, thông minh đa chức năng, hướng đến tiêu chuẩn ESG++. Đô thị tích hợp không gian ở, lưu trú, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, đồng thời là không gian phù hợp cho những người yêu chạy bộ, được kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch mới hút 40 triệu lượt khách mỗi năm.