Đàn cò nhạn quý hiếm xuất hiện ở Đăk Lăk

Hàng trăm con cò nhạn (cò ốc) - loài trong Sách Đỏ Việt Nam, bất ngờ xuất hiện, đậu kín cánh đồng bỏ hoang ở phường Tuy Hòa, thu hút người dân đến xem, chụp ảnh.

Ngày 15/4, ông Lê Thanh Hòa, sống gần khu vực, cho biết đàn cò xuất hiện khoảng một tuần nay, tập trung đông vào sáng sớm và chiều muộn để kiếm ăn.

Theo ông Hòa, đàn chim có lông màu trắng và đen, ánh lục, thường bay theo nhóm lớn, chao lượn trên không trung, thu hút nhiều người dân đến theo dõi, chụp ảnh.

"Ruộng này bỏ hoang do nằm trong vùng quy hoạch, nay có đàn cò lớn xuất hiện trông rất thú vị", ông nói.

Đàn cò nhạn tại cánh đồng ở phường Tuy Hòa. Ảnh: Viễn Duy

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Lăk cho biết đây là cò nhạn (còn gọi cò ốc), loài thuộc danh mục quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam. Việc đàn cò xuất hiện với số lượng lớn cho thấy môi trường sinh thái tại địa phương phù hợp với chim hoang dã.

Cơ quan chức năng đang tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy hay xua đuổi đàn cò.

Cò nhạn (tên khoa học Anastomus oscitans) có sải cánh 0,6-1 m, nặng 1-1,5 kg. Loài này thường sống ở vùng ngập nước, bãi triều ven sông, ven biển, thức ăn chủ yếu là ốc, cua, ếch, nhái và côn trùng. Tại Việt Nam, chúng phân bố nhiều ở khu vực Tây Nam Bộ, ngoài ra xuất hiện tại một số địa phương khác khi điều kiện sinh cảnh phù hợp.

Bùi Toàn