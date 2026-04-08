Đàn bồ nông quý hiếm về Vườn quốc gia Tràm Chim sau nhiều năm

Đồng Tháp6 con bồ nông chân xám - loài chim quý hiếm trong Sách đỏ, xuất hiện tại Vườn quốc gia Tràm Chim, được đánh giá là tín hiệu tích cực về phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.

Ngày 8/4, ông Đoàn Văn Nhanh, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết đàn chim được ghi nhận tại khu A1, phân khu bảo tồn nghiêm ngặt. Chúng đáp xuống khu vực đầm lầy để kiếm ăn, đùa giỡn và trú ngụ sau 6 năm vắng bóng.

"Đàn bồ nông tìm về chứng tỏ môi trường đang phục hồi tốt, nguồn thức ăn dồi dào và đủ an toàn cho chúng", ông Nhanh nói.

Đàn bồ nông chân xám bơi lội, kiếm ăn tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Hồ Phú Quý

Đồng quan điểm, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam nhận định sự xuất hiện trở lại của bồ nông chân xám là tín hiệu đáng mừng. Bởi các loài chim nước di cư như bồ nông rất nhạy cảm với môi trường sống, chỉ lựa chọn những nơi đáp ứng đủ điều kiện về sinh cảnh như rừng, đồng cỏ, bãi đất trống, nguồn nước và thức ăn.

Cơ quan này cũng đánh giá cao ý thức bảo vệ chim trời của cộng đồng địa phương, góp phần thu hút nhiều loài chim, trong đó có các loài quý hiếm quay trở lại.

Bồ nông chân xám (tên khoa học Pelecanus philippensis) thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm trong Sách đỏ. Loài này có chiều dài thân từ 1,2 đến 1,4 m, chân có màng bơi, mỏ dài với túi da lớn bên dưới có thể giãn rộng để chứa cá. Chúng thường sống và kiếm ăn theo bầy.

Đàn bồ nông chân xám quý hiếm về Vườn quốc gia Tràm Chim Cảnh đàn bồ nông kiếm ăn tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Video: Hồ Phú Quý

Theo thống kê, quần thể bồ nông chân xám trên thế giới hiện khoảng 13.000-18.000 con. Tại Việt Nam, chưa ghi nhận quần thể sinh sản; loài này từng xuất hiện rải rác ở Bạc Liêu, Đất Mũi và khu vực cửa sông Tiền, song hiếm khi ghi nhận đàn trên 10 cá thể.

Vườn quốc gia Tràm Chim rộng gần 7.500 ha, là nơi cư trú của hơn 230 loài chim, trong đó có 32 loài quý hiếm và 16 loài nằm trong Sách đỏ. Năm 2012, khu vực này được công nhận là khu Ramsa (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) thứ tư của Việt Nam.

Ngọc Tài