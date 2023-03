Đàm Vĩnh Hưng khuấy động sự kiện với liên khúc tiếng Anh

Đàm Vĩnh Hưng và Bảo Thy là khách mời VIP tại sự kiện ra mắt công nghệ xóa nám, trẻ hóa Biocell Plus của Lavender by Chang tại quận 1, do doanh nhân Lý Thùy Chang - bà xã Chi Bảo - tổ chức. Thay vì biểu diễn loạt hit lời Việt đã thông báo với ban tổ chức, Đàm Vĩnh Hưng đổi sang liên khúc quốc tế Touch by touch - Hey hello - You’re my love, you’re my life - Self control nhằm chào đón, kết nối, tạo sự gần gũi với các bác sĩ, chuyên gia làm đẹp đến từ Mỹ, Hàn.