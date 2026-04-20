Đâm vào rào tôn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thiếu tá công an tử vong

Trật khỏi cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xe ôtô lao vào hàng rào tôn bao quanh công trình mở rộng đường, thiếu tá công an tử vong, sáng 20/4.

Khoảng 7h, người đàn ông lái xe bán tải chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng đi Nội Bài, khi tới xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, thì đâm vào rào tôn bảo vệ công trình, lao ra khu vực đang thi công mở rộng đường.

Tài xế tử vong tại chỗ. Xe bán tải nát đầu, kính rạn nứt. Một phần tôn rào chắn bị đâm toạc.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, cho biết nạn nhân là thiếu tá công an đang công tác tại Công an tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Đức

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai dài hơn 260 km, đi qua ba tỉnh thành gồm Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn đang mở rộng chỉ có hai làn xe, không có dải phân cách cứng ở giữa. Tốc độ phương tiện giảm xuống 50 km/h, thay vì 80 km/h trước đây.

Ngoài vụ tai nạn trên, đã có một số vụ tai nạn khác liên quan tới rào tôn mở rộng đường.

Trước đó ngày 3/3, cũng trên cung đường đang được mở rộng này, xe bán tải chạy hướng đi Nội Bài, khi tới xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, thì đâm vào rào tôn bảo vệ công trình, lao vào khu vực đang thi công. Xe lật úp, hư hỏng nặng. Tài xế bị thanh sắt ở hàng rào công trình đâm tử vong tại chỗ.

Cùng ngày 3/3, tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, hướng về Nội Bài, ôtô 4 chỗ đâm vào rào tôn bảo vệ công trình. Thanh sắt đâm thẳng phần kính lái, người bên trong bị thương nhẹ. 5 ngày trước đó, ôtô đâm vào rào tôn bên đường, lao ra khu vực đang thi công mở rộng khiến một người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực.

Sau nhiều vụ ôtô lao vào công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn.

Việt An