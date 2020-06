Đầm suông che khuyết điểm cho nàng mũm mĩm

Đầm sơ mi Phoebe shirt dress The Cosmo tôn dáng với chi tiết cột nơ eo. Họa tiết kẻ sọc dọc tạo cảm giác thon thả cho người mặc. Đồng thời dáng đầm suông nhấn eo khéo léo che khuyết điểm đùi to lẫn vòng hai mũm mĩm, giúp chị em thêm tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Đầm có giá 224.000 đồng, giảm 44% so với giá gốc.