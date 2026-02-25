Đâm dao liên tiếp tại Mỹ, 5 người thiệt mạng

Một người đàn ông liên tiếp đâm 4 người thiệt mạng tại bang Washington của Mỹ trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Pierce sáng 24/2 nhận được cuộc gọi từ một ngôi nhà ở tây bắc thành phố Tacoma, bang Washington, báo rằng một người đàn ông 32 tuổi đang vi phạm lệnh cấm tiếp xúc. Cảnh sát lấy được bản sao của lệnh trên và phát hiện rằng nó chưa có hiệu lực vì chưa được tống đạt cho nghi phạm, nên đã tới hiện trường để đưa cho người này.

Khi đang trên đường, họ được báo rằng người đàn ông đó đang dùng dao tấn công bên ngoài ngôi nhà. Cảnh sát đầu tiên đến nơi trong vòng ba phút và nổ súng bắn nghi phạm, khiến anh ta chết tại hiện trường. Ba trong số các nạn nhân cũng thiệt mạng tại chỗ, người thứ tư qua đời trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường vụ đâm dao tại bang Washington, Mỹ hôm 24/2. Ảnh: AP

Thông tin chi tiết về các nạn nhân và danh tính nghi phạm chưa được giới chức công bố. Cảnh sát đang điều tra về mối quan hệ giữa nghi phạm và những người bị đâm.

Truyền thông cho biết một phụ nữ và con trai của bà được đăng ký là cư dân tại ngôi nhà trên. Tháng 5/2025, một ủy viên cấp hạt ra lệnh cho người con trai rời khỏi nhà và không được liên lạc với mẹ trong vòng một năm.

Người đàn ông được cho là mắc chứng rối loạn tâm thần và từng nói với mẹ rằng "mộ của bà đã được đào sẵn". Anh ta cũng bị cấm sở hữu vũ khí và được yêu cầu phải tuân thủ phác đồ điều trị từ một trung tâm y tế ở Tacoma, trong đó có dùng thuốc.

Lệnh trên được ban hành sau khi người mẹ nộp hai đơn tại hạt Pierce để xin lệnh bảo vệ khỏi con trai mình sau hàng loạt hành vi đáng lo ngại. Một trong số đó là khi người con trai làm bị thương con mèo của mẹ và tự xưng là "vị thần Ai Cập".

Phạm Giang (Theo AP, Independent)