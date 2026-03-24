Đâm chết thuyền trưởng sau khi bị nhắc 'dừng nhậu'

An GiangNguyễn Văn Khanh, 30 tuổi, dùng dao đâm thuyền trưởng tử vong sau khi bị la mắng, yêu cầu dừng uống rượu trên tàu cá đậu ở vùng biển Tây Nam.

Ngày 24/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Khanh để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Văn Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tàu cá KG93168TS do người đàn ông 46 tuổi làm thuyền trưởng, ngư phủ gồm Khanh cùng một số người khác. Ngày 7/3, tàu cùng một phương tiện khác neo đậu gần nhau tại vùng biển giáp ranh An Giang - Cà Mau do không ra khơi vì giá dầu tăng cao. Trong thời gian này, thuyền viên hai tàu thường xuyên qua lại uống rượu.

Chiều 19/3, Khanh cùng 4 người của tàu kia nhậu. Khoảng 17h, thuyền trưởng la mắng, yêu cầu họ dừng uống bia rượu, rồi vào cabin nghỉ.

Cho rằng bị xúc phạm, Khanh lấy dao đâm vào cổ thuyền trưởng. Nạn nhân chạy ra boong kêu cứu nhưng gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Khanh bị các thuyền viên khống chế, đưa vào bờ trình báo Đồn Biên phòng Tây Yên. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra.

An Minh - Hoàng Đô