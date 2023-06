Đâm chết hai người sau mâu thuẫn xin xăng

Nghệ AnLữ Văn Khánh bị phạt tù chung thân vì cầm dao đoạt mạng hai thanh niên, sau khi bị các nạn nhân đánh từ mâu thuẫn xin xăng đổ xe máy.

Bản án ngày 23/6 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Khánh, 20 tuổi, trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Khánh (góc trái) tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

HĐXX nhận định hành vi của Khánh là nguy hiểm, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, tác động người thân bồi thường một phần dân sự cho phía bị hại, gia đình có công với cách mạng. Trong vụ án, hai nạn nhân cũng có một phần lỗi.

Theo cáo trạng, khoảng 2h30 ngày 12/8/2022, Khánh cùng nhóm bạn tập trung ở đường lớn tại huyện Quỳ Châu để đón một thanh niên đi làm ăn xa về. Cùng lúc, Hoàng Văn Hiệp, Lữ Văn Sáng, trú xã Châu Nga và 4 người đi chơi về qua.

Do xe máy hết xăng, Sáng xuống xin xăng của nhóm Khánh nhưng được trả lời "không có". Hai bên sau đó to tiếng, xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả, được mọi người can ngăn nên dừng tay.

Nhà chức trách cáo buộc, trong lúc đang đứng phân trần về việc không cho xăng, Khánh bị Hiệp cầm thắt lưng quàng vào vùng ngực nên đáp: "Em rất tôn trọng mấy anh, mấy anh đừng có mà làm vậy". Khánh sau đó rút dao bấm trong túi ra, tiếp tục bảo nhóm của Hiệp "đừng làm quá", song vẫn bị đối phương đánh. Bực tức, Khánh rút dao đâm trúng ngực Hiệp và Sáng khiến gục giữa đường, tử vong.

Gây án xong, khánh vứt dao xuống sông rồi gọi điện báo sự việc cho mẹ, trên đường đi về nhà thị bị công an bắt.

Tại phiên xử hôm nay, Khánh không đồng ý trước việc bị Viện kiểm sát truy tố phạm tội có tính chất côn đồ, cho hay chỉ tự vệ khi bị nhóm của Sáng đánh. Bị cáo khai con dao gây án của một đồng hương cùng làm công nhân ở Bắc Ninh, khi dọn đồ về quê đã cầm nhầm, gần đây mang đi trả lại nhưng chưa được.

Đức Hùng