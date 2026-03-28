Đâm chết bạn nhậu vì không nghe lời

Nghệ AnNguyễn Anh Tuấn bị phạt 10 năm tù vì đâm chết anh Trương Minh Hạnh, cho rằng nạn nhân đánh mình và quậy phá trong cuộc nhậu lúc gần nửa đêm.

Bản án ngày 27/3 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Tuấn, 49 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 123, 304 Bộ luật Hình sự.

Tòa buộc Tuấn bồi thường 294 triệu đồng (trừ đi 93 triệu đồng đã khắc phục từ trước), cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Tại tòa, Tuấn ăn năn, hối hận, trình bày không hề có mâu thuẫn từ trước, do bức xúc vì nạn nhân quậy phá, chửi bới và đánh mình nên trong lúc uống rượu say không làm chủ được hành vi. Sau khi gây án, Tuấn đã tác động gia đình bồi thường 93 triệu đồng cho phía bị hại.

Theo cáo trạng, chiều 14/6/2025, Tuấn cùng anh Hạnh, 46 tuổi, trú xã Quỳ Hợp, và một số người bạn ngồi uống bia, hát karaoke. Trong quá trình ăn nhậu, anh Hạnh bức xúc chuyện công việc, nói to tiếng. Thấy trời đã khuya và sợ bạn say, Tuấn nói mọi người về nhà, không hát nữa để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm.

Mọi người sau đó ra về, còn Tuấn và anh Hạnh tiếp tục ngồi uống bia tại lán ươm cây giống. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, thấy anh Hạnh say, chửi bới, hất đồ đạc trong lán, Tuấn quát: "Mày say rồi, dừng lại đi". Khi bạn tiếp tục chửi bới, Tuấn đến ôm, đẩy ra ngoài sân.

Anh Hạnh không chịu ra về, quay lại đấm hai phát vào miệng Tuấn. Nhà chức trách cáo buộc, bức xúc vì bị bạn quậy phá, chửi bới và tấn công, Tuấn đã lấy dao, đâm một nhát vào bụng anh Hạnh khiến tử vong.

Đức Hùng