Daikin Vietnam ra mắt điều hòa thương mại hướng đến lối sống xanh

VRV 7S Series của Daikin tiên phong sử dụng gas R32 giúp giảm phát thải carbon, tối ưu hiệu suất năng lượng, góp phần thể hiện cam kết bảo vệ môi trường của thương hiệu.

VRV 7S Series là thế hệ điều hòa trung tâm mới được định vị chuyên biệt cho nhà ở cao cấp và công trình quy mô nhỏ, đồng thời là một trong những dòng VRV S đầu tiên được Daikin phát triển với Net-Zero làm yếu tố cốt lõi.

Theo đại diện Daikin, những công trình thuộc phân khúc cao cấp, hệ thống điều hòa không khí chiếm tới 40–60% năng lượng tiêu thụ của tòa nhà. Điều này đã đặt ra yêu cầu điều hòa không đơn thuần là công cụ làm mát, phải đồng thời đáp ứng ba tiêu chí: tiện nghi – hiệu quả vận hành – giảm phát thải bền vững.

Dòng VRV S (Small/Slim) của Daikin hướng đến phân khúc bất động sản cao cấp nhờ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt lắp đặt, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu công suất lớn cho biệt thự, căn hộ hạng sang, khách sạn boutique hay văn phòng hạng A quy mô nhỏ.

Ngoài ra, trước làn sóng chuyển đổi xanh, tiêu chuẩn của một không gian sống đẳng cấp đã thay đổi. Chủ đầu tư và người sử dụng ngày càng quan tâm hơn đến một hệ thống điều hòa thông minh để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải ngay từ thiết kế cũng như trong suốt vòng đời sử dụng, đồng thời giữ trải nghiệm sống tinh tế

VRV 7S Series là bản nâng cấp của VRV S với yếu tố tiết kiệm năng lượng khi Daikin đổi mới vật liệu môi chất và trí tuệ vận hành. VRV 7S Series sử dụng môi chất lạnh R-32 với chỉ số GWP chỉ 675, thấp hơn khoảng 2/3 so với R-410A. Nhờ đặc tính truyền nhiệt hiệu quả, hệ thống còn cho phép giảm tới 70% lượng môi chất nạp, từ đó giảm ước tính khoảng 76% tác động tiềm tàng đến hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Đại diện Daikin cho biết, dòng sản phẩm này còn dùng công nghệ VRT Smart II (Variable Refrigerant Temperature Smart II). Khác với các hệ thống vận hành ở nhiệt độ cố định, VRT Smart II cho phép hệ thống thu thập dữ liệu thời gian thực từ nhiệt độ ngoài trời và tải bên trong. Đồng thời tự động điều chỉnh nhiệt độ bay hơi và lưu lượng môi chất về điểm cân bằng tối ưu và giảm tiêu thụ điện năng trong điều kiện tải thấp – trạng thái vận hành phổ biến nhất của nhà ở cao cấp.

VRV 7S Series ra mắt với 2 loại sản phẩm chính là VRV 7S Series 4-6HP và VRV 7S Series 7-9HP. Ảnh: Daikin Vietnam

Nhờ đó, việc tiết kiệm năng lượng không còn phụ thuộc vào thao tác của người dùng, mà do hệ thống tự động, giúp góp phần cắt giảm phát thải CO2 gián tiếp từ điện năng tiêu thụ.

Sự kết hợp giữa máy nén Swing hiệu suất cao và VRT Smart II giúp hiệu suất EER trung bình của VRV 7S Series tăng khoảng 26% so với VRV IV S, và 14% so với dòng VRV S hiệu suất cao trước đó. Điều này giúp các tòa nhà giảm đáng kể chi phí vận hành (OpEx) trong dài hạn, gia tăng khả năng đạt các chứng chỉ xanh quốc tế như LEED, LOTUS và nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của bất động sản cao cấp.

So sánh EER cho thấy hiệu suất năng lượng của VRV 7S giúp tối ưu chi phí vận hành (OpEx) cho các công trình xây dựng. Nguồn: Daikin Vietnam

Cũng theo đại diện Daikin, người dùng cho biết khi sử dụng sản phẩm vận hành êm, độ ồn thấp khoảng 40 dB(A) ở dải công suất 4–6 HP. Điều này góp phần tạo ra không gian sống yên tĩnh, thư thái – yếu tố cốt lõi của nhà ở cao cấp. Xa hơn là kiến tạo tâm thế an tâm khi biết ngôi nhà của mình đang góp phần bảo vệ môi trường sống chung.

VRV 7S Series của Daikin được thiết kế để tối ưu không gian, nhờ sở hữu dàn nóng mỏng gọn cho phép xếp chồng hai dàn, giúp tiết kiệm diện tích ban công và lô gia. Bên cạnh đó, thiết bị còn có áp suất tĩnh ngoài cao, kết hợp cùng lưới tản nhiệt linh hoạt cho phép điều chỉnh hướng gió, từ đó giải phóng luồng khí nóng một cách hiệu quả, hạn chế tối đa hiện tượng quần nhiệt ngay cả khi lắp đặt ở những vị trí khuất hoặc phía sau các hệ lam trang trí.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn đảm bảo độ bền vượt trội khi có thể vận hành ổn định ở nhiệt độ ngoài trời lên tới 52°C và duy trì công suất định mức ở khoảng 43°C, đáp ứng điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Với VRV 7S Series, Daikin cho thấy giải pháp điều hòa cao cấp có thể đồng thời mang lại tiện nghi, hiệu quả năng lượng và giá trị bền vững lâu dài, nơi sự thoải mái luôn song hành cùng trách nhiệm với môi trường.

Yên Chi