Daikin Vietnam nâng cấp tính năng tiết kiệm điện cho điều hòa mới

Daikin Vietnam cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng ở cả dòng inverter tiêu chuẩn và cao cấp, gia tăng khả năng tiết kiệm điện theo từng năm.

Daikin năm nay ra mắt dòng FTKM với mức CSPF lên đến 7.16, cao hơn khoảng 15% so với dòng FTKY 2025 (CSPF 6.28), tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu suất năng lượng trong nhiều năm qua.

Dòng sản phẩm mới mang đến trải nghiệm cao cấp nhờ chế độ Humi Comfort Plus khả năng kiểm soát độ ẩm chủ động với ba mức cài đặt 45% – 55% – 65%, giúp duy trì không gian dễ chịu, hạn chế tình trạng khô da và khô họng khi sử dụng điều hòa thời gian dài.

Bên cạnh hiệu suất vận hành tối ưu nhờ công nghệ Inverter, FTKM còn tích hợp tính năng Bills On Demand, cho phép người dùng theo dõi điện năng tiêu thụ và kiểm soát điện năng tiêu thụ hằng tháng trên ứng dụng Daikin Air Select. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể điều khiển từ xa, thiết lập lịch hoạt động, quản lý mức tiêu thụ theo ngày/tháng/năm và chủ động kiểm soát khi đạt ngưỡng điện năng mong muốn.

Đáng chú ý, tính năng GPS Interlock sử dụng định vị từ điện thoại để tự động bật máy khi người dùng chuẩn bị về nhà và tắt khi rời đi, góp phần tối ưu hóa tiện nghi và hạn chế lãng phí điện năng. Ngoài ra, chế độ Comfort Sleep tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ, duy trì sự thoải mái suốt đêm.

FTKM là điều hòa treo tường đầu tiên tại Việt Nam cho phép điều chỉnh ẩm ở 3 mức mục tiêu lý tưởng và có CSPF lên đến 7.16. Ảnh: Daikin Vietnam

Mẫu điều hòa FTKF mới đạt mức hiệu suất năng lượng CSPF lên đến 5.90, cao hơn 9% so với model inverter tiêu chuẩn năm 2024 CSPF 5.38. Nhờ đó, sản phẩm mang lại khả năng tiết kiệm điện vượt trội, đáp ứng nhu cầu sử dụng bền vững và tối ưu chi phí vận hành cho người dùng.

Nổi bật là công nghệ Humi Comfort giúp kiểm soát độ ẩm ở mức mục tiêu khoảng 65%, mang lại cảm giác dễ chịu ngay cả khi hạ nhiệt độ thấp. Việc duy trì độ ẩm lý tưởng giúp đảm bảo sự thoải mái trong thời gian dài ở phòng lạnh, từ đó góp phần tối ưu điện năng tiêu thụ.

FTKF được trang bị nhiều chế độ vận hành linh hoạt như Powerful (làm lạnh nhanh gấp 2 lần), Comfort Airflow (hạn chế gió thổi trực tiếp, tăng cảm giác dễ chịu) và luồng gió 3D đảo gió tự động bốn hướng giúp phân bổ khí lạnh đồng đều khắp không gian.

Điểm nổi bật là máy tích hợp Wi-Fi, cho phép điều khiển từ xa, lập lịch và hẹn giờ linh hoạt qua ứng dụng D-Mobile. Đặc biệt, sản phẩm được thực nghiệm Qualtest 3 với mức tiêu thụ điện chỉ 0,82 kWh trong 8 giờ vận hành liên tục, cho thấy khả năng tiết kiệm điện hiệu quả và ổn định.

Mẫu điều hòa inverter sử dụng gas R32, có mức tiêu thụ năng lượng 0,82 kWh liên tục trong 8 tiếng. Ảnh: Daikin Vietnam

Ngoài ra, các dòng điều hòa Inverter tiêu chuẩn như FTKB và FTHB cũng ghi điểm nhờ sự cân bằng hiệu quả của các tính năng và khả năng tiết kiệm điện. Đáng chú ý, cả hai dòng máy này đều đã vượt qua thực nghiệm của Quatest 3, chứng minh mức tiêu thụ điện chỉ từ 0,81 kWh cho 8 giờ vận hành liên tục.

Điểm chung của bộ đôi này là công nghệ Humi Comfort, giúp kiểm soát độ ẩm mục tiêu quanh mức 65%, mang lại sự thoải mái tối ưu và bảo vệ sức khỏe người dùng. Dù ở phân khúc tiêu chuẩn, các sản phẩm vẫn sở hữu đầy đủ tiện ích hiện đại như luồng gió Comfort tránh thổi trực tiếp, tính năng Powerful làm lạnh nhanh gấp 2 lần (so với chế độ vận hành thông thường).

Đặc biệt, dòng máy hai chiều FTHB còn được trang bị thêm tính năng Gentle Heating, cung cấp luồng hơi ấm dịu nhẹ, thoải mái, là giải pháp lý tưởng cho khí hậu mùa đông tại miền Bắc (ở những khu vực có nhiệt độ ngoài trời không quá 7 độ C).

Hai mẫu điều hòa FTHB (trái) và FTKB (phải) của Daikin ghi điểm nhờ sự cân bằng hiệu quả của các tính năng và khả năng tiết kiệm điện. Ảnh: Daikin Vietnam

Đại diện Daikin Việt Nam cho biết, các mẫu điều hòa mới được nâng cấp trong bối cảnh tiêu chuẩn năng lượng mới TCVN 7830:2021 được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện và khuyến khích cải tiến công nghệ. Tiêu chuẩn này nâng cao ngưỡng đánh giá yêu cầu CSPF từ 5,2 mới đạt 5 sao (so với CSPF từ 4,2 của tiêu chuẩn cũ từ năm 2015).

Chỉ số Hiệu suất Năng lượng toàn mùa CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor) là chỉ số cho biết trong cả một mùa làm lạnh (tương đương một năm), máy điều hòa tạo ra được bao nhiêu hơi lạnh từ 1 kWh điện tiêu thụ. Chỉ số CSPF càng cao, khả năng tiết kiệm điện của máy càng tốt.

Theo yêu cầu từ Bộ Công Thương, các sản phẩm điều hòa sản xuất và nhập khẩu kể từ ngày 1/4/2025 bắt buộc phải tuân thủ theo tiêu chuẩn mới này.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn năng lượng ngày càng được siết chặt và người tiêu dùng ưu tiên các giải pháp tiết kiệm điện dài hạn, việc Daikin Việt Nam đồng loạt nâng cấp hiệu suất CSPF trên cả dòng Inverter cao cấp lẫn tiêu chuẩn cho thấy định hướng phát triển nhất quán và nghiêm túc với thị trường.

Các sản phẩm mới của Daikin Vietnam còn tập trung vào công nghệ kiểm soát độ ẩm, quản lý điện năng thông minh và tối ưu trải nghiệm cá nhân hóa. Từ khả năng điều chỉnh ẩm chủ động, theo dõi điện năng theo thời gian thực đến tự động vận hành dựa trên định vị GPS, giúp góp phần quản lý không khí và năng lượng cho mỗi gia đình.

Yên Chi