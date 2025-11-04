Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng.

Sáng 4/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời trao quyết định thăng quân hàm đại tướng cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm cho đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Hoàng Phong

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 63 tuổi, quê Đồng Tháp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Ông là Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Sự nghiệp của ông Nghĩa gắn liền với quân ngũ; từng làm Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Chính ủy Quân đoàn 4. Tháng 9/2012, ông làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 5 năm sau được thăng quân hàm thượng tướng.

Tháng 2/2021, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị tháng 5/2024. Tháng 2/2025, khi Ban Tuyên giáo Trung ương hợp nhất với Ban Dân vận Trung ương, ông giữ cương vị Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến nay.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Hoàng Phong

Quân đội có 5 đại tướng đương chức, gồm Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Tân Cương; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Vũ Tuân