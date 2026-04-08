Đại tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2026-2031

Đại tướng Lương Tam Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục phụ trách lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội thông qua sáng 8/4.

Ông Lương Tam Quang 61 tuổi, quê Hưng Yên; Cử nhân Luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tốt nghiệp Trường An ninh IV, Tổng cục I năm 1985, ông công tác tại Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ - nay là Bộ Công an. Sau thời gian học tại Đại học An ninh nhân dân, ông trở lại đơn vị và tiếp tục công tác trong lĩnh vực an ninh.

Trong quá trình công tác, ông kinh qua nhiều vị trí tại Bộ Công an như Phó cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ, Cục trưởng, Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Tại Đại hội Đảng 13 năm 2021, ông lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Tháng 8/2024, ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13; đến tháng 10/2024 được thăng cấp bậc hàm đại tướng.

Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, ông tái cử Ủy viên Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị khóa 14. Tháng 3/2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an tại Đại hội Đảng 14, tháng 1/2026. Ảnh: Giang Huy

Bộ Công an đang tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ cũng đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành công an, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ quản lý dân cư và phát triển kinh tế - xã hội.

Giúp việc cho Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang là các Thứ trưởng: thượng tướng Lê Quốc Hùng, thượng tướng Lê Văn Tuyến, thượng tướng Nguyễn Văn Long, thượng tướng Phạm Thế Tùng, thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, thượng tướng Đặng Hồng Đức.

Vũ Tuân