Đại tướng Lương Tam Quang: 5 trụ cột bảo đảm tự chủ chiến lược về an ninh

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết Đại hội XIV xác lập 5 trụ cột bảo đảm tự chủ chiến lược về an ninh, trong đó có đột phá phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng.

Chiều 7/2, trình bày chuyên đề về nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Đại hội XIV, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, thách thức an ninh gia tăng, Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên chính thức xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước.

Theo Bộ trưởng Công an, Đại hội XIV xác lập tư duy tự chủ chiến lược về an ninh với 5 trụ cột gồm chủ động nhận diện, ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các nguy cơ, rủi ro an ninh; chủ động chuẩn bị nguồn lực quốc gia, nâng cao khả năng huy động, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng, an ninh; xây dựng và củng cố năng lực tự chủ, tự cường về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong bảo đảm an ninh.

Cùng với đó, Văn kiện Đại hội XIV đặt ra yêu cầu đột phá phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời chăm lo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây là lần đầu tiên công nghiệp an ninh được xác lập vị thế độc lập so với công nghiệp quốc phòng, vừa phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, vừa góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước.

"So với các kỳ đại hội trước đây, Đại hội XIV có bước phát triển đột phá về tư duy khi lần đầu tiên đưa thành tố phát triển lên trước ổn định, yêu cầu các cấp, các ngành ưu tiên phát triển để tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước", Bộ trưởng Công an nói.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Ảnh: Giang Huy

Theo ông, Đại hội XIV xác định giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Trong đó, giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết, đồng thời là động lực, nguồn lực và nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu còn lại.

Đại hội XIV cũng mở rộng yêu cầu bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; lần đầu tiên xác định mục tiêu bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước và chuyển mạnh từ phòng thủ bị động sang phòng thủ chủ động, chủ động nhận diện, hóa giải các nguy cơ an ninh từ sớm, từ xa.

Về quan điểm chỉ đạo, Đại hội XIV yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thống nhất nhận thức và triển khai nghiêm túc, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh; đồng thời xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa là một trong những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt.

Bộ trưởng Công an cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dân chủ xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định chính trị, xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng xác định "xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển"; phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, tiêu cực, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội XIV đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm về mọi mặt để giữ vững ổn định chính trị, xã hội, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới.

Sơn Hà