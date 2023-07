Đại nhạc hội '8Wonder': TLinh nhảy 'sung' cùng vũ đoàn

20h08 Hồ Ngọc Hà đàn, hát trước 7.000 khán giả

Ngay khi ca sĩ xuất hiện, hàng nghìn fan hô vang tên "Hồ Ngọc Hà", nhún nhảy theo cô qua bản mix mới nhất Xin hãy thứ tha. Người đẹp diện trang phục tua rua, vừa đàn, vừa hát. 12 vũ công nhảy "sung" khiến phần trình diễn của ca sĩ thêm ấn tượng.

Tiếp đó, ca sĩ kêu gọi khán giả "quẩy nhiệt tình", hòa giọng cùng cô qua nhạc phẩm Cô đơn trên sofa, Keep me in love.

Hồ Ngọc Hà 39 tuổi, quê Quảng Bình, khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên Leon và Lisa.