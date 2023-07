Đại nhạc hội '8Wonder': Hồ Ngọc Hà mời fan cùng hát 'Cô đơn trên sofa'

20h08 Sân khấu '8Wonder' rực sáng với hiệu ứng khói lửa

Đại diện ban tổ chức tiết lộ điểm nhấn sự kiện là phần khói lửa ở phần trình diễn Xin hãy thứ tha, Keep me in love của Hồ Ngọc Hà. Hiệu ứng này không gây nguy hiểm cho khán giả. Ngoài ra, các ca khúc Không thể say, Cua (Hieuthuhai), Medley (Hà Anh Tuấn - Mono) cũng lồng ghép chi tiết khói lửa giả định.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ vì chương trình đặc biệt, cô đã chọn trang phục phù hợp với mọi ca khúc. Bà mẹ ba con hy vọng có thể quay trở lại Nha Trang, hát phục khán giả nhiều hơn nữa.

"Tôi rất vui khi các bạn chờ đợi từ 15h, nhưng thực ra, ban tổ chức đã chuẩn bị chương trình từ 3 tháng trước. Cảm ơn Vingoup đã tạo cơ hội để tôi và anh chị em nghệ sĩ có dịp hội ngộ tại đây. Cảm ơn đạo diễn Cao Trung Hiếu đã thêm rất nhiều hiệu ứng khói lửa vào phần biểu diễn của tôi", cô nói và tiết lộ ông xã - diễn viên Kim Lý - đang ngồi dưới khán đài.