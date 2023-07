Đại nhạc hội '8Wonder': Charlie Puth tạm biệt khán giả Việt bằng hit tỷ view

22h45

'Hoàng tử tình ca' Charlie Puth khép lại nhạc hội với 'See you again'

Ca sĩ Mỹ liên tục nói "Thanks Vietnam" và nghẹn ngào, lắng lại khi fan vỗ tay, hô vang tên anh. Charlie Puth tặng bản See you again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7 - như lời chia tay khán giả Việt, nhưng hứa sẽ quay trở lại một ngày không xa.

"Hoàng tử tình ca" vừa đàn, vừa hát, bên dưới, khán giả cùng hát đoạn kết: "Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again (yeah, uh). See you again (yeah, yeah, yeah)". Màn pháo hoa rợp trời, giúp đảo Hòn Tre bừng sáng, khiến lời chào cuối của Charlie Puth thêm bất ngờ. Nhiều khán giả thốt lên "Không thể tin được", "Quá ấn tượng".

See you again là nhạc phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Puth, do anh đồng sáng tác, thể hiện cùng rapper Wiz Khalifa. Ca khúc từng đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot 100 trong 12 tuần, được đề cử cho ba giải Grammy. Hiện nhạc phẩm đạt hơn 5,9 tỷ view trên YouTube cùng 2,1 tỷ lượt bình luận - con số mơ ước của nhiều ca sĩ Âu - Mỹ.

Màn bắn pháo hoa cuối show khiến khán giả bất ngờ.

"Tôi từng đến show Charlie Puth và thưởng thức loạt ca khúc tỷ lượt view ở Mỹ. Rất ấn tượng với không khí cuồng nhiệt, mê chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và vẻ điển trai của anh. Tại Nha Trang hôm nay, tôi và nhóm bạn như được sống lại khoảnh khắc trước đây. Ban tổ chức dàn dựng công phu, từ âm thanh, ánh sáng đến hiệu ứng sân khấu, xử lý kỹ thuật, không thua Mỹ hay châu Âu. Ấn tượng nhất là màn pháo hoa kết show trong nhạc phẩm See you again", Thu Thảo - một khán giả đến từ TP HCM chia sẻ.