Đại nhạc hội '8Wonder': Charlie Puth gợi hoài niệm với 'We don't talk anymore'

21h25 Fan hô vang tên Charlie Puth

Khán đài "dậy sóng" khi Charlie Puth xuất hiện. Anh và ê-kíp lần lượt phát giai điệu Baby one more time và một số bản nhạc nổi tiếng để fan đoán tên ca khúc anh sẽ thể hiện. Ngay sau đó, anh khuấy động sân khấu với Charlie be quiet - nhạc phẩm đưa tên tuổi anh đến gần công chúng.

"Hoàng tử tình ca" diện trang phục thoải mái trính diễn loạt hit. Ảnh: Ngọc Thành

Ở ca khúc Attention - thuộc album Voicenotes (2017) - ca sĩ Mỹ nhiều lần dừng lại để khán giả tiếp lời. Anh bất ngờ khi nhiều fan Việt thuộc nằm lòng hit của mình. Nhạc phẩm pha trộn giữa chất nhạc R&B và Pop, xoay quanh câu chuyện tình mà người trong cuộc chỉ thèm khát sự chú ý hơn là tình yêu thật sự.

Sự xuất hiện của Charlie Puth mang đến bầu không khí cuồng nhiệt cho hơn 7.000 khán giả tại Nha Trang. Ảnh: Ngọc Thành

Trước đó trên trang cá nhân, Charlie Puth tiết lộ 8Wonder tại Nha Trang mở đầu tour diễn thế giới năm nay và sự kiện âm nhạc lớn đầu tiên của anh ở châu Á. Đến tháng 10, anh mới đưa tour The Charlie Live Experience đến Hong Kong, Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Singapore, Tokyo (Nhật), Seoul (Hàn).

Charlie Puth sinh năm 1991, thừa hưởng dòng máu Do Thái, có mẹ là giáo viên thanh nhạc. Từ 5 tuổi, anh được khen cảm âm và beatbox tốt. Puth vụt sáng thành sao nhờ See you again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7 - do anh đồng sáng tác, thể hiện cùng rapper Wiz Khalifa.