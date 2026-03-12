Đại lý Peugeot bán xe Jeep, Ram chính hãng tại Việt Nam

Các đại lý Peugeot thuộc Thaco đang xây dựng biển nhận diện thương hiệu, tiếp nhận thông tin của khách có nhu cầu về xe Jeep, Ram.

Từ đầu tháng 3, nhận diện thương hiệu của hai hãng Jeep, Ram được lắp đặt ở bốn showroom đang bán xe Peugeot tại Hà Nội, TP HCM do Thaco quản lý. Hiện website của Jeep, Ram toàn cầu cũng dẫn đường link đại lý chính hãng ở Việt Nam về bốn showroom này.

Nhân viên bán hàng của các showroom trên đều là nhân sự đang bán xe Peugeot. Các đại lý cho biết sắp tới Thaco sẽ phân phối chính hãng hai thương hiệu Mỹ. Nếu khách có nhu cầu, đại lý nói để lại thông tin liên hệ và sẽ liên lạc sau. Thời gian dự kiến xe Jeep, Ram mới ra mắt thị trường khoảng trong quý II.

Nhận diện thương hiệu Jeep, Ram tại một showroom Peugeot trên đường Phan Đăng Lưu, TP HCM hồi đầu tháng 3. Ảnh: Phạm Trung

Đại diện Thaco cho biết hiện chưa có thông tin chính thức về việc phân phối Jeep, Ram. Trong khi nhà phân phối hiện hữu của Jeep, Ram, công ty JVA không phản hồi thông tin.

Jeep Jeep từng bán chính hãng tại Việt Nam hồi 2009 dưới quyền phân phối của công ty cổ phần ôtô Đông Dương (IC Auto). Trụ sở khi đó đặt tại một tòa nhà trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Tuy nhiên sau đó, hãng âm thầm rút lui khỏi thị trường Việt Nam.

Đến 2020, JVA đưa Jeep trở lại và sau đó khoảng hai năm là Ram. Hai thương hiệu này đều thuộc sở hữu của tập đoàn Stellantis.

Thông tin chuyển đổi nhà phân phối Jeep, Ram râm ran trong ngành xe từ cuối 2024. Theo nguồn tin của VnExpress, từ đó đến nay, nhà phân phối JVA chưa nhập lô hàng mới đời 2025 hay 2026 về nước.

Hiện JVA có showroom duy nhất bán Jeep, Ram đặt tại TP HCM. Hãng từng có kế hoạch mở thêm cơ sở ở Hà Nội nhưng đến nay chưa thực hiện.

Jeep là thương hiệu chủ lực doanh số của nhà phân phối JVA. Với đặc thù toàn bộ xe nhập khẩu và dung tích động cơ lớn, giá xe Jeep, Ram thuộc hàng cao nhất phân khúc xe phổ thông.

Trong khoảng ba năm đầu, doanh số của Jeep khá tốt nhưng giảm dần sau đó. Theo số liệu xe, gồm xe mới lần đầu lẫn xe cũ đăng ký lại, do VnExpress thu thập, lượng xe Jeep ra biển số năm 2024 đạt 37 chiếc. Những chương trình khuyến mãi mạnh trong 2025 giúp đưa doanh số hãng này lên 84 chiếc.

Danh mục sản phẩm của Jeep hiện có các mẫu như bán tải Gladiator, SUV Wrangler và Grand Cherokee L. Trong khi Ram có dòng bán tải cỡ lớn 1500.

Phạm Trung