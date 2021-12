Đại lý bán Ford Ranger bản 'bia kèm lạc', bản khuyến mãi

Mẫu bán tải của Ford có 6 phiên bản nhưng chỉ bản XLS tăng giá, trong khi đó các bản còn lại bán nguyên giá hoặc được khuyến mãi thêm.

Các đại lý đang chào bán Ford Ranger với sự chênh lệch khá lớn giữa các phiên bản. Trong khi bản thấp nhất XL (số sàn 2 cầu) hay bản cao nhất Wildtrak được khuyến mãi bảo hiểm thân vỏ hoặc 5-10 triệu tiền mặt, bản LTD và Raptor đang bán nguyên giá, thì bản XLS đang kênh từ 30-45 triệu phụ kiện hoặc phải mua thêm nắp thùng.

Nếu không tính Raptor, Ranger hiện có 5 bản với mức giá trải dài 616-925 triệu. Bản XLS nằm giữa, với giá 650 triệu, với cấu hình máy 2.2, số tự động, dẫn động cầu sau và lượng công nghệ, tiện nghi vừa đủ. Để mua bản cao hơn LTD, khách hàng phải bỏ tới 800 triệu, một khoảng cách khá xa so với XLS. Vì lý do này, XLS trở thành phiên bản "vừa miếng" nhất với khách muốn mua Ranger. Đây cũng là lý do khiến XLS phải

Mẫu XLS đang bị kênh giá trên thị trường. Ảnh: Ngọc Bắc

Các đại lý cho biết XLS có lợi thế lắp ráp trong nước, được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, vì thế lượng mua tăng cao. Lệ phí trước bạ của bản tải hiện là 6-7,2% tuỳ địa phương (bằng 60% so với xe con), sau ưu đãi mức này về còn 3-3,6%. Như vậy nếu mua ở Hà Nội, một chiếc bản tải giá 600 triệu chỉ phải đóng 18 triệu tiền lệ phí trước bạ.

Hiện Ranger Raptor và Ranger XLS màu đen, ghi vàng vẫn là xe nhập khẩu nên không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Giá bản XLS tăng cao cũng là do lượng xe khan hơn các phiên bản khác, do hàng sản xuất từ nhà máy ít. Hai màu đen và ghi vàng phải nhập khẩu số lượng cũng ít vì định hướng chuyển hầu hết các phiên bản sang lắp ráp.

Ranger cũng là mẫu bán tải đầu tiên trên thị trường được chuyển qua lắp ráp. Trước đây mẫu xe này cũng từng được lắp ráp trong nước sau đó chuyển qua nhập khẩu.

Trên thị trường hiện nay Ranger đang có 5 đối thủ, bao gồm Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Nissan Navara, Isuzu D-Max, tất cả đều là nhập khẩu từ Thái Lan. Hiện nay, doanh số của Ranger đang dẫn đầu thị trường và liên tục nằm trong top xe bán chạy hàng tháng với bình quân 1.500 xe/tháng.

Trong tháng 11, Ranger bán được 2.102 xe, xếp thứ 4 trong số 10 xe bán chạy nhất thị trường. Nếu tính doanh số cộng dồn từ đầu năm 2021, Ford Ranger bán được 14.461 xe. Trong khi đó đối thủ xếp thứ 2 là Hilux chỉ bán được 4.118 xe sau 11 tháng, kém Ranger gần 3,5 lần.

Ánh Dương