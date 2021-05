Đài Loan - Bắc Kinh chỉ trích nhau về phiên họp WHO

Đài Loan chỉ trích Trung Quốc "nói dối" khi ngăn hòn đảo dự phiên họp của WHO, trong khi Bắc Kinh đổ lỗi cho đảng cầm quyền ở Đài Bắc.

"Nói dối vô liêm sỉ. Điều đó chỉ để cho thấy Trung Quốc không nói sự thật", người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu hôm nay đăng Twitter.

Bình luận được ông Wu đưa ra để đáp trả tuyên bố trước đó của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng nước này đã có những "biện pháp thu xếp thích hợp" để Đài Loan tham gia các vấn đề sức khỏe toàn cầu và không ai quan tâm đến người dân Đài Loan hơn chính phủ Trung Quốc.

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu tại một cuộc họp ở Đài Bắc năm ngoái. Ảnh: CNA.

Mỹ và các nước còn lại trong nhóm G7 kêu gọi để Đài Loan tham gia phiên họp thường niên của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bắt đầu từ 24/5 với tư cách quan sát viên. Đài Loan bị loại khỏi hầu hết các tổ chức toàn cầu như WHO do Trung Quốc phản đối.

"Sau những gì Bắc Kinh đã làm đối với Tân Cương, Tây Tạng và Hong Kong, không một người bình thường nào tin rằng họ có thể chăm lo nhu cầu sức khỏe của Đài Loan hay những vấn đề khác", ông Wu nói thêm.

Wu cho rằng Trung Quốc không thể lên tiếng thay Đài Loan vì Bắc Kinh "chưa bao giờ kiểm soát hòn đảo" và chỉ chính quyền được bầu của hòn đảo mới có thể đại diện cho người dân của họ.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng nguyên nhân Đài Loan không thể tham gia phiên họp của WHA là do đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền của Đài Loan đã từ chối công nhận hòn đảo là một phần của Trung Quốc.

"DPP biết rõ điều này. Đồng bào Đài Loan là máu thịt của chúng tôi. Chính quyền trung ương Trung Quốc thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của đồng bào Đài Loan", bà Hoa nói.

WHO hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật của Đài Loan về Covid-19, nhưng việc mời Đài Loan tham gia hội nghị WHA tùy thuộc vào các quốc gia thành viên, Steve Solomon, quan chức pháp lý chính của WHO, hôm qua cho biết. Theo các nhà ngoại giao, Trung Quốc có thể dễ dàng thu hút đủ nước ủng hộ để ngăn Đài Loan tham gia phiên họp WHA.

Đài Loan từng là quan sát viên của WHA từ năm 2009, khi quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan ấm lên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngăn Đài Loan duy trì vai trò này tại WHO từ năm 2016, sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền.

Đài Loan trong những năm gần đây nỗ lực vận động để tái tham gia WHA, nhưng vấp phải sự phản đối của Trung Quốc, bên luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không có quyền tham dự các cơ quan quốc tế với tư cách như một quốc gia có chủ quyền.

Huyền Lê (Theo Reuters)