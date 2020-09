Đại học Waikato triển khai Du học bán phần tại New Zealand

Theo đó, sinh viên lựa chọn chương trình Du học bán phần ngành kinh doanh của Đại học Waikato sẽ được trang bị kiến thức nền tảng tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP HCM trong một đến hai năm đầu tiên. Sau đó, sinh viên được chuyển tiếp du học tại Đại học Waikato, New Zealand học các môn chuyên ngành.

Bằng cấp cũng như các tiện ích, dịch vụ hỗ trợ dành cho sinh viên du học bán phần và toàn phần của trường không có sự khác biệt. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận bằng có giá trị quốc tế Bachelor of Business của Đại học Waikato, New Zealand.

Du học tại Đại học Waikato sinh viên sẽ được trải nghiệm cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ hỗ trợ sinh viên, chăm sóc sức khỏe, luật pháp, nơi ở, học tập cũng như tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và tôn giáo.

Trường Waikato còn chú trọng thiết kế chương trình đào tạo tích hợp với thực hành thông qua các dự án nghiên cứu ứng dụng và cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp. Cụ thể, tất cả các ngành học ở bậc cử nhân đều có phần thực tập, thường vào năm thứ 3, ít nhất 1 ngày mỗi tuần và kéo dài 15-20 tuần. Trường tổ chức hoạt động hỗ trợ tìm việc làm như ngày hội ‘Job-Ready Day’. Từ đó, nhà trường đảm bảo sinh viên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng khi tốt nghiệp.

Về chất lượng đào tạo, Đại học Waikato là một trong những trường uy tín đào tạo các ngành Kinh doanh. Được bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds xếp vào top 250 trường đại học trên thế giới về Tài chính - Kế toán và Top 300 trường đại học trên thế giới về Kinh tế và Kinh doanh - Quản lý năm 2019. Các học giả của trường đều là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Quy mô của các lớp học nhỏ giúp sinh viên được tương tác nhiều hơn với giảng viên.

Với chương trình đào tạo tích hợp, các ngành học ở bậc cử nhân của trường đều có phần thực tập, ít nhất 1 ngày mỗi tuần và kéo dài 15-20 tuần, giúp sinh viên có nhiều cơ hội cọ xát với thực tế.

Trường Quản lý Waikato, Đại học Waikato được biết đến là 1 trong 97 trường kinh doanh ưu tú trên thế giới đạt danh hiệu "Triple Crown" từ 3 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trường kinh doanh uy tín hàng đầu AACSB, EQUIS và AMBA.

Đại học Waikato, Thành phố Halminton, New Zealand.

Ngành Quan hệ công chúng của Đại học Waikato là 1 trong 10 chương trình đào tạo đại học ngoài Mĩ được Hiệp hội Quan hệ công chúng Mỹ (PRSA) công nhận đạt tiêu chuẩn vàng xuất sắc trên toàn cầu.

Chuyên ngành đào tạo Kế toán được Hiệp hội Kế toán viên công chứng Australia (CPAA); Hiệp hội Kế toán viên Australia và New Zealand (CAANZ); và Hiệp hội Kế toán viên công chứng Anh quốc (ACCA) công nhận chất lượng.

Chất lượng đào tạo ngành Du lịch được Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO Ted Qual công nhận.

Tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh tại Đại học Waikato, sinh viên sẽ phát triển tư duy dám dấn thân và ham học hỏi, đồng thời sở hữu các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh như: Phân tích tài chính, ra quyết định, làm việc nhóm, quản lý dự án và giao tiếp, đảm bảo sinh viên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Đại học Waikato trong một buổi học tập tại giảng đường.

Du học bán phần tại Đại học Waikato, sinh viên còn tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt đến 60% so với du học toàn phần. Nhằm khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc ở giai đoạn 1 học tập tại Viện ISB, Đại học Waikato hỗ trợ các suất học bổng đến 50% trong suốt thời gian du học giai đoạn 2 tại New Zealand.

Ngoài ra, chi phí sinh hoạt tại Hamilton khá dễ chịu so với các thành phố khác của xứ sở Kiwi như Auckland và Wellington. Thành phố đông dân thứ 4 xứ sở kiwi có mức chi tiêu khoảng 15.000 NZD mỗi năm.

Nổi tiếng là đất nước có chính sách ưu đãi du học sinh hàng đầu thế giới, trong mùa dịch, sinh viên quốc tế tại New Zealand đang đi làm và đáp ứng các điều kiện nhận hỗ trợ sẽ nhận mức trợ cấp là 580 NZD nếu làm trên 20 giờ một tuần, và 350 NZD nếu làm dưới 20 giờ mỗi tuần. Sinh viên đang làm trong những ngành thiết yếu như siêu thị, nhà thuốc có thể làm trên 20 giờ mỗi tuần nếu muốn. Ngoài ra, sinh viên còn được ở lại làm việc đến 3 năm sau khi tốt nghiệp.

Giáo sư Neil Clayton Quigley, Hiệu trưởng Trường Đại học Waikato, đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand cho biết, các trường đại học ở New Zealand đánh giá rất cao sinh viên đến từ Việt Nam. Các em chăm và có nền tảng tốt từ bậc phổ thông ở Việt Nam nên khi đến New Zealand có thể hòa nhập tốt, đạt điểm số cao. Vì vậy, Đại học Waikato luôn mở rộng và tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam chuyển tiếp sang. Trường hướng đến mục tiêu đào tạo 100% sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm, hiện tại 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Nguyễn Lê