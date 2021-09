Đại học Văn Hiến miễn học phí kỳ đầu cho thí sinh F0

Đại học Văn Hiến miễn 100% học phí kỳ đầu cho thí sinh F0 hoặc có người thân (ba, mẹ, anh, chị, em ruột), người nuôi dưỡng từng nhiễm Covid-19.

Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Văn Hiến cùng nhau thực hiện chương trình này với mục tiêu chia sẻ khó khăn về tài chính và tiếp thêm tinh thần cho thí sinh và gia đình có bệnh nhân Covid-19.

Khi nhập học, nếu thí sinh thuộc một trong các diện nêu trên, nhà trường sẽ gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Đồng thời, giảng viên ngành thí sinh theo học sẽ bảo trợ 100% học phí học kỳ I cho thí sinh.

Giảng viên Đại học Văn Hiến bảo trợ 100% học phí kỳ đầu tiên cho tân sinh viên.

Theo ông Trần Minh Hậu - Giám đốc Điều hành trường Đại học Văn Hiến, tuy tình hình dịch kéo dài, kinh tế khó khăn, nhiều gia đình thất nghiệp nhưng vẫn cố gắng cho con nhập học. Đến nay, nhà trường đã chào đón nhiều tân sinh viên nhập học bằng học bạ. Ông khẳng định, đây là sự hợp lực ý nghĩa và cũng là động lực lớn để nhà trường không ngừng nỗ lực, chung sức, đồng hành cùng phụ huynh, thí sinh.

Đồng thời, sinh viên, cựu sinh viên Đại học Văn Hiến cũng chung tay cùng trường và Quỹ Trái tim Hùng Hậu quyên góp, trao tặng hơn 1000 phần quà đến sinh viên Văn Hiến đang gặp khó khăn hoặc ở trong khu cách ly, phong tỏa và người dân khó khăn sinh sống tại TP HCM.

Sinh viên, cựu sinh viên trường cũng tham gia giúp đỡ các bạn gặp khó khăn.

Quỹ Trái tim Hùng Hậu triển khai gói hỗ trợ học tập đến 50 tỷ đồng

Quỹ Trái tim Hùng Hậu bảo trợ cho sinh viên Văn Hiến trong toàn khóa học. Trong năm 2021, khi thí sinh, phụ huynh và sinh viên phải đối mặt với nhiều nỗi lo kinh tế, quỹ đã triển khai gói hỗ trợ học tập lên đến 50 tỷ đồng.

Theo đó, Quỹ Trái tim Hùng Hậu hỗ trợ cho vay học phí lãi suất 0%. Chương trình có nội dung như sau:

- Tất cả thí sinh nhập học tại trường đều được hỗ trợ 50% học phí học kỳ I.

- Đối với sinh viên có hoàn hoàn cảnh khó khăn, sống trong khu phong tỏa, cách ly, ba mẹ hoặc người nuôi dưỡng bị thất nghiệp, chưa có đủ điều kiện đóng học phí, Quỹ Trái tim Hùng Hậu sẽ hỗ trợ cho vay học phí lãi suất 0%.

Với chính sách vay học phí, sinh viên chỉ cần thực hiện điền thông tin theo mẫu đơn online do nhà trường cung cấp để nhận hỗ trợ ngay, không cần điều kiện ràng buộc. Thời gian hoàn trả là từ 3 đến 6 tháng sau khi gỡ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng. Sau thời gian này nếu phụ huynh vẫn không thể sắp xếp được tài chính nhà trường sẽ hỗ trợ gia hạn thêm.

Các chính sách trên được áp dụng tại Đại học Văn Hiến nhằm hỗ trợ phụ huynh, thí sinh và sinh viên trong bối cảnh khó khăn chung của xã hội. Đại diện đơn vị cho biết, với triết lý "Thành Nhân trước thành Danh", nhà trường sẽ không để sinh viên nào phải tạm ngừng học vì lý do học phí.

Đại học Văn Hiến quyết tâm thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ để sinh viên không phải ngừng học vì lý do học phí.

Ngoài ra, để truyền cảm hứng học tập, Đại học Văn Hiến còn áp dụng nhiều chương trình học bổng cũng như quà tặng cho tân sinh viên, bao gồm:

- Tặng 40 điện thoại thông minh để hỗ trợ phương tiện học tập cho 40 tân sinh viên có điểm học bạ cao nhất trong mỗi đợt nhập học.

- Tặng học bổng toàn phần, bán phần cho thủ khoa của trường, khoa, ngành.

- Cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.

- Miễn phí các dịch vụ sinh viên "All in one" trị giá 10 triệu đồng.

Để trở thành sinh viên Đại học Văn Hiến, thí sinh có thể lựa chọn hình thức xét tuyển học bạ với điểm trung bình năm lớp 12 đạt 6.0 hoặc trung bình tổ hợp ba môn xét tuyển đạt 18 điểm. Đại học Văn Hiến tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 11 đến hết ngày 13/9. Thí sinh có thể xét tuyển học bạ trực tuyến tại đây.

