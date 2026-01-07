Thêm trường kinh tế mở ngành Khoa học máy tính

Trường Đại học Thương mại (TMU) dự kiến mở mới 6 chương trình, tuyển sinh từ năm 2026, trong đó có Khoa học máy tính.

Thông tin được trường Đại học Thương mại công bố tối 6/1. Trong đó, Khoa học máy tính (Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) thuộc hệ chuẩn. Sinh viên được đào tạo nền tảng kinh doanh, kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu và ra quyết định, đầu tư tài chính, quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và khởi nghiệp công nghệ.

"Chương trình phù hợp với học sinh yêu thích công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kinh doanh hiện đại", trường nhận định.

TMU tiếp nối làn sóng mở ngành mới ở nhiều đại học trong năm nay. Trước đó, nhiều trường có truyền thống đào tạo khối ngành kinh tế cũng mở ngành, chương trình đào tạo công nghệ, kỹ thuật.

Trường Đại học Ngoại thương hôm 5/1 cho biết từ năm 2026 sẽ tuyển sinh ngành Khoa học dữ liệu (chương trình Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Trí tuệ nhân tạo (Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh). Trước đó vào năm 2024, trường này từng mở ngành Khoa học máy tính, còn Đại học Kinh tế Quốc dân mở ngành Trí tuệ nhân tạo.

Sinh viên trường Đại học Thương mại trong một đợt thực tập, tháng 10/2025. Ảnh: TMU

Năm chương trình mới khác của Đại học Thương Mại thuộc hai nhóm. Trong đó, nhóm chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP), gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức), Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí).

Theo nhà trường, chương trình nhóm này theo hướng thực nghiệp, quốc tế, gắn với doanh nghiệp và có nhiều học phần Tiếng Anh.

Với nhóm chương trình song bằng quốc tế, trường mở mới Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Thương mại và Phân phối và Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế - Ngân hàng, Tài chính. Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ được nhận một bằng cử nhân do trường Đại học Thương mại cấp và một bằng cử nhân do Đại học Rouen Normandie (Pháp) cấp.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 là 5.800, tăng 200 so với năm ngoái. Trường chưa công bố các phương thức tuyển sinh.

Năm nay, trường Đại học Thương mại có 4 tổ hợp mới, gồm X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh), X26 (Toán, Tin học, Tiếng Anh), X27 (Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh), X28 (Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh).

8 tổ hợp còn lại đã được sử dụng từ các năm trước: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh), D10 (Toán, Địa, Tiếng Anh).

Các tổ hợp xét tuyển năm 2026 của trường Đại học Thương mại

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Thương mại từ 22,5 đến 27,8. Trong đó, ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) lấy điểm chuẩn thấp nhất, còn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cao nhất, nhiều ngành lấy trên 27 điểm như Marketing số, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung...

Thanh Hằng