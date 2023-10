Đại học Tây Australia khuyến khích sinh viên cá nhân hóa trải nghiệm học

UWA đứng đầu bang Tây Australia về tỷ lệ sinh viên được tuyển dụng sau tốt nghiệp nhờ phương pháp cho cá nhân tự thiết kế chương trình học định hướng nghề nghiệp… từ năm nhất.

Tại Đại học Tây Australia (UWA), sinh viên tự thiết kế chương trình học với hai chuyên ngành bất kỳ trong cùng hoặc khác lĩnh vực và hoàn thành trong vòng ba năm với mức học phí tương đương học một chuyên ngành. Điều này giúp các bạn có thể linh hoạt lựa chọn theo sở thích, thế mạnh của bản thân.

Ngoài ra, sinh viên trường có thể theo học chương trình kết hợp lấy một bằng Cử nhân và một bằng Thạc sĩ trong vòng bốn năm trong một số lĩnh vực như giáo dục STEM, kinh tế học, công nghệ sinh học hay khoa học y sinh.

Sinh viên UWA tham gia triển lãm doanh nghiệp tại trường. Ảnh: UWA

Song song, Trung tâm Nghề nghiệp và Việc làm (Career and Employability Centre) của UWA hỗ trợ sinh viên định hướng từ năm đầu và xuyên suốt quá trình học tập. Sinh viên có thể tham gia các chương trình hướng nghiệp và trang bị kỹ năng xin việc như lên kế hoạch sự nghiệp, hướng dẫn viết CV hay tham gia các buổi phỏng vấn thử, hoạt động trải nghiệm thực tế...

UWA cũng chú trọng phát triển các kỹ năng mềm như lãnh đạo, giao tiếp, làm việc nhóm... cho sinh viên. Trường khuyến khích từng cá nhân tham gia vào hoạt động sinh viên trong mạng lưới hơn 150 câu lạc bộ hay chương trình tình nguyện mỗi kỳ học.

Sinh viên UWA tham gia workshop về phát triển bền vững. Ảnh: UWA

Đại học Tây Australia đã xây dựng kết nối với hơn 4.500 doanh nghiệp, tổ chức mang tính toàn cầu. Nhờ đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận thị trường việc làm từ sớm thông qua các chương trình thực tập (Work Integrated Learning), mở rộng mạng lưới quan hệ (networking) với doanh nghiệp và cựu sinh viên, hay kết nối 1-1 với cố vấn trong cùng lĩnh vực (Career Mentor Link). Trong đó, chương trình McCusker Centre of Citizenship tạo cơ hội cho các bạn trẻ tham gia thực tập tại một trong hơn 400 doanh nghiệp và tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận.

Ngoài ra, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn qua UWA Innovation Academy. Đây là nơi các bạn có thể làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để giải quyết một vấn đề thực tế đang gặp phải trong vòng bốn tuần, hay tại Bloom WA, sinh viên thực hiện dự án khởi nghiệp của mình và trình bày ý tưởng tới các nhà đầu tư tiềm năng vào cuối kỳ học.

Bên cạnh việc học tập tại Australia, sinh viên UWA được tham gia các chương trình trao đổi (Global Learning) tới một trong 150 trường đại học đối tác tại nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Anh, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... Các chương trình kéo dài từ hai tuần tới 12 tháng. Các trường đối tác của UWA thường có xếp hạng cao trên thế giới, trong đó có Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Manchester (Anh) hay Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc).

Sinh viên UWA trao đổi trực tiếp và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp. Ảnh: UWA

Trong năm 2024, tất cả sinh viên Việt Nam đăng ký vào bậc cử nhân và thạc sĩ tại UWA đều có cơ hội nhận Học bổng Global Excellence Scholarship (GES) đến 48.000 AUD (tức 12.000 AUD mỗi năm) hoặc hỗ trợ tài chính International Student Awards đến 20.000 AUD (tức 5.000 AUD mỗi năm).

Sau khi áp dụng học bổng GES 12.000 AUD mỗi năm, sinh viên chỉ cần đóng mức học phí trung bình 21.300 - 33.500 AUD mỗi năm (dựa trên học phí 2023) cho bậc đại học hoặc thạc sĩ tại đại học thành viên Group of Eight hàng đầu Australia. Sau khi kết thúc chương trình học, sinh viên có cơ hội ở lại làm việc tại Australia 3-5 năm với bậc đại học và 4-6 năm với bậc thạc sĩ. Theo Study International, tính đến tháng 9/2022, sinh viên UWA có mức lương khởi điểm cao hơn so với sinh viên các trường trong khu vực và nhiều đơn vị khác trên toàn quốc.

Bạn Đặng Nguyễn Thùy Dương (Jenny) tốt nghiệp bằng Cử nhân Thương mại với hai chuyên ngành Tài chính và Marketing năm 2020 tại UWA Business School. Cô đạt học bổng UWA Academic Excellence bậc cử nhân năm 2017 và tham gia chương trình thực tập tại McCusker Centre of Citizenship của UWA. Hiện, Jenny làm Digital Marekting Coodinator tại Perth, Tây Australia.

Theo cô gái Việt, so với các trường khác trong nhóm Group of Eight (Go8) danh giá tại nước này, Đại học Tây Australia (The University of Western Australia - UWA) tuy nằm trong top 100 thế giới nhưng vẫn có mức học phí thấp nhất cho khóa học của cô. Đồng thời, trường có tỷ lệ cao sinh viên Việt Nam quan tâm học tại đây.

Jenny cho biết, cô thích chương trình học mang tính tương tác cao tại Trường Kinh doanh UWA, đặc biệt trong các buổi hướng dẫn và thảo luận chuyên sâu. Sinh viên được khuyến khích tham gia các cuộc thảo luận trong lớp và nêu ý kiến cá nhân. Điều này làm cho các buổi học trở nên thú vị hơn, nhất là khi được tiếp nhận nhiều thứ từ những quan điểm khác nhau và học hỏi từ đồng đội.

Bên cạnh đó, với khóa thực tập tại McCusker Centre of Citizenship, chương trình thực tập do UWA kết nối cho sinh viên của trường, cô được áp dụng kiến thức hàn lâm và cải thiện các kỹ năng chuyên môn. Cơ hội thực tập trong một tổ chức phi lợi nhuận mang đến cho nữ sinh Việt nhiều trải nghiệm, hiểu biết sâu sắc giá trị trong những vấn đề mang tính xã hội.

"Quan trọng nhất là tôi đã có một cơ hội để đóng góp vào những mục tiêu ý nghĩa trong quá trình phát triển nghề nghiệp chuyên môn", Jenny nói thêm.

Sắp tới, trưởng tổ chức sự kiện tại Hà Nội (ngày 25/10) và TP HCM (ngày 28/10) để giúp phụ huynh, học sinh tìm hiểu kỹ hơn về các chính sách học bổng, lắng nghe chia sẻ từ các giáo sư trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và Phân tích Kinh doanh cùng Quản lý cấp cao của UWA tại Việt Nam và khu vực.

Đại học Tây Australia khuyến khích sinh viên cá nhân hóa trải nghiệm học Du học sinh Việt và Ấn Độ chia sẻ về UWA. Ảnh: UWA

Nhật Lệ