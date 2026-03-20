Đại học RMIT đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu với 65 học bổng tiến sĩ

ĐH RMIT Việt Nam trao học bổng Tiến sĩ cho 65 nghiên cứu sinh, với tổng giá trị 8 triệu AUD (gần 150 tỷ đồng), khoản đầu tư lớn nhất của trường cho bậc đào tạo này.

65 suất này thuộc chương trình học bổng năm 2025, được trao tại buổi lễ diễn ra ngày 17/3. Nhóm nghiên cứu sinh mới sẽ thực hiện nghiên cứu trong 18 chương trình thuộc ba khoa, trong đó 29 nghiên cứu sinh về khoa Kinh doanh, 28 ở khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, và 8 người ở khoa Truyền thông và Thiết kế. Các chủ đề nghiên cứu trải rộng từ kinh doanh, công nghệ, phát triển bền vững, đổi mới xã hội đến công nghiệp sáng tạo.

Nghiên cứu sinh nhận học bổng tiến sĩ cùng lãnh đạo khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, cho biết đây là cột mốc quan trọng của nhà trường. Năm nay, trường đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay, không chỉ cho tương lai của các nghiên cứu sinh trong vai trò nghiên cứu viên, những nhà đổi mới sáng tạo, tiên phong về tư duy, mà còn cho tương lai của Việt Nam.

"Thông qua việc đầu tư vào học bổng tại Việt Nam, chúng tôi đang xây dựng các nghiên cứu và đổi mới sáng tạo mang lại tác động lớn, giải pháp nội sinh cũng như đội ngũ lãnh đạo cho doanh nghiệp, chính phủ, giới học thuật, xã hội, những người thấu hiểu Việt Nam và kết nối Việt Nam với thế giới", ông nói thêm.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, 65 suất học bổng này là khoản đầu tư chiến lược gắn liền với các mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam. Đồng hành cùng Việt Nam trong hơn 25 năm qua, RMIT chứng kiến những bước tăng trưởng kinh tế ấn tượng của đất nước. Theo đó, đơn vị cho rằng, giai đoạn phát triển tiếp theo cần những chính sách dựa trên nghiên cứu, mô hình kinh doanh dựa trên bằng chứng thực tiễn, đột phá công nghệ và giải pháp phát triển bền vững mang tính sáng tạo.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam phát biểu tại lễ trao học bổng. Ảnh: RMIT

Giáo sư Thompson-Whiteside nhấn mạnh, chương trình nghị sự của Việt Nam về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần những ý tưởng, bằng chứng và đội ngũ chuyên gia đủ năng lực biến thách thức thành cơ hội..

"Học bổng của chúng tôi tạo điều kiện để các nhân tài theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu, hợp tác với đội ngũ hướng dẫn đẳng cấp quốc tế, cũng như thiết lập mạng lưới chuyên môn bền vững. Thành công của các bạn cũng là thành công của Việt Nam", ông nói thêm.

Chương trình Học bổng Tiến sĩ của Đại học RMIT Việt Nam tăng trưởng từ 41 suất năm 2024 lên 65 trong năm 2025. Đây cũng là năm đầu tiên chương trình tìm được ứng viên thích hợp cho tất cả suất. Việc lần đầu tiên phân bổ hết toàn bộ chỉ tiêu học bổng phản ánh uy tín ngày càng cao của chương trình, cũng như nhu cầu lớn hơn từ các ứng viên tiềm năng trên cả nước.

Trường còn mở rộng cơ hội để nghiên cứu sinh kết nối với doanh nghiệp qua mô hình tiến sĩ hợp tác sâu với doanh nghiệp. Theo đó, nghiên cứu sinh sẽ đồng phát triển dự án nghiên cứu cùng đối tác trong ngành. Đồng thời, chương trình thực tập sinh tạo điều kiện cho đội ngũ này làm việc tại các tổ chức hàng đầu từ 3 đến 6 tháng.

Các nghiên cứu sinh nhận học bổng Tiến sĩ tại Khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT

Trường cũng ghi nhận những nghiên cứu sinh được tuyển chọn vào chương trình học giả Fulbright để tiếp tục nghiên cứu tại Mỹ, tham gia phiên thảo luận chuyên đề cùng đối tác cấp cao trong các ngành nghề và Chính phủ, có cơ hội trao đổi về nghiên cứu với các vị lãnh đạo cấp cao thế giới như Toàn quyền Australia và Bộ trưởng Giáo dục Australia.

Nhân dịp này, RMIT Việt Nam xác nhận sẽ tiếp tục trao 65 học bổng tiến sĩ trong năm 2026, trong đó có 6 suất đã có ứng viên thích hợp. Trường tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, Chính phủ và người dân nhằm đảm bảo các nghiên cứu tiến sĩ mang lại tác động cụ thể trong thực tiễn.

Theo RMIT Việt Nam, chương trình đào tạo tiến sĩ mạnh là minh chứng cho cam kết với tương lai của quốc gia. Qua khoản đầu tư kỷ lục dành cho đào tạo tiến sĩ, trường đang giúp củng cố nền tảng trí tuệ đất nước cần để vững bước trong những thập kỷ tới, bắt đầu từ từng nhà nghiên cứu, từng khám phá và đóng góp khoa học có giá trị thực tiễn.

Nhật Lệ