Đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc mở chương trình ở Việt Nam

Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU) là trường công lập đầu tiên của Hàn Quốc mở chương trình ở nước ngoài, tuyển sinh tại Việt Nam từ năm nay.

Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa KNU và trường Đại học FPT về việc triển khai chương trình đào tạo diễn ra chiều 5/3 tại Hà Nội.

Theo đó, Đại học Quốc gia Kyungpook tại Việt Nam (KNU Vietnam) sẽ mở hai ngành trọng điểm là Kinh doanh (tập trung vào Quản trị kinh doanh) và Công nghệ (tập trung vào Trí tuệ nhân tạo).

Toàn bộ tiêu chuẩn học thuật, từ nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy đến hệ thống đánh giá và chuẩn đầu ra đều được chuyển giao từ Hàn Quốc, theo TS. Young-Woo Heo, Chủ tịch KNU.

Sinh viên theo học toàn thời gian tại Việt Nam, bằng tốt nghiệp do KNU cấp. Họ có thể chuyển tiếp sang Hàn Quốc bất kỳ lúc nào.

Trường dự kiến tuyển sinh 1.000 em mỗi năm. Yêu cầu là có chứng chỉ IELTS đạt 5.5 trở lên và điểm trung bình lớp 12 ít nhất là 6.5.

TS. Young-Woo Heo, Chủ tịch Đại học Quốc gia Kyungpook. Ảnh: KNU Vietnam

Ông Choi Kyo Jin, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc, cho rằng đây là mô hình hợp tác có ý nghĩa, trong bối cảnh Việt Nam vươn mình mạnh mẽ để trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo, lấy chuyển đổi số làm trung tâm từ nay tới năm 2050.

"Chúng ta đang sống trong dòng chảy lớn của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số toàn diện. Việc đào tạo nhân tài có hiểu biết về công nghệ và tư duy toàn cầu là yếu tố then chốt quyết định tương lai quốc gia", ông Choi nói.

Theo ông, Bộ Giáo dục Hàn Quốc xác định nhiệm vụ trọng tâm là đưa nước này trở thành cường quốc về đào tạo nhân tài để dẫn dắt tăng trưởng quốc gia. Trong khi đó, Việt Nam là một trung tâm tăng trưởng ở Đông Nam Á và cam kết toàn cầu hóa mạnh mẽ.

Ông Bok Dug Gyou, Phó giám đốc Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc, cho hay hiện có khoảng 10.000 công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Ông nhận thấy khó khăn chính của họ là không dễ tìm nhân lực phù hợp, có trình độ cao về khoa học công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, tin rằng thỏa thuận này sẽ cung cấp cho thị trường những kỹ sư công nghệ đáp ứng nhu cầu về toàn cầu hóa, trong bối cảnh cả Việt Nam và Hàn Quốc đều cần hơn 1,5 triệu nhân lực các ngành công nghệ lõi như AI, tự động hóa, bán dẫn.

Ông cũng kỳ vọng hai trường tiếp tục mở rộng hợp tác, như trao đổi giảng viên và chuyên gia, triển khai chương trình đào tạo công nghệ mới và thúc đẩy các dự án nghiên cứu khoa học giữa hai nước.

Ở Hàn Quốc, các trường công lập do Chính phủ thành lập thường có chữ "quốc gia". KNU hiện xếp hạng 519 trên thế giới theo bảng xếp hạng QS 2026, nằm trong top 10 đại học hàng đầu tại Hàn Quốc.

Khánh Linh